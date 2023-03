Zwolnienia grupowe u producenta gier. Znamy szczegóły

Huuuge Inc., notowany na GPW producent i wydawca gier online, rozpoczął proces zwolnień grupowych. Pracę do końca kwietnia 2023 r. straci co dziesiąty pracownik spółki zależnej Huuuge Games.

/ Dado Ruvic / Reuters

Spółka uzgodniła już z pracownikami warunki zwolnień grupowych. O planowanych zwolnieniach grupowych powiadomione zostały już także urzędy pracy. Firma zmniejszy swoje zatrudnienie o 46 osób. To, jak zwolnienia wpłyną na wyniki finansowe Grupy Huuuge, okaże się po opublikowaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2023 r.

Choć spółka nie poinformowała, czym spowodowane są zwolnienia grupowe, to pewne jest, że produkowane przez nią gry mobilne cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. W IV kw. 2022 r. w gry produkowane przez Huuuge grało ok. 510,7 mln użytkowników dziennie, co oznaczało spadek o 30 proc. r/r. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, dwucyfrowy spadek liczby użytkowników zanotowano także w przypadku najpopularniejszych gier wyprodukowanych przez Huuuge – „Huuuge Casino” oraz „Billionaire Casino”.

W skali roku spadła także liczba użytkowników płacących za dodatkowe opcje w poszczególnych grach – z 24,4 mln w 2021 r. do 19,9 mln w 2022 r.

Przypomnijmy, że spółka Huuuge miała zdeponowane w upadłym niedawno Silicon Valley Banku 24,2 mln USD. Spółka uzyskała jednak wcześniej dostęp do swojego konta i przelała 23,6 USD do innych banków.

MKZ