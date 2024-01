Zwolnienia grupowe i podwyżki pensji. Burzliwa przyszłość "Gazety Wyborczej"

Zwolnienia, ale i podwyżki na horyzoncie. W Agorze zapowiada się gorący okres, a pracownicy nie kryją rozgoryczenia. Nic i nikt nas nie przygotował na zwolnienia - mówi jeden z pracowników.

fot. Bartomiej Kudowicz / / FORUM

O planowanych zwolnieniach w Agorze poinformowano w ubiegłym tygodniu. Pracę ma stracić nawet 190 osób. Pracownicy spółki nie kryją z kolei rozgoryczenia i zapowiadają, że łatwo się nie poddadzą.

"Przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana są czynniki rynkowe wynikające ze stałego trendu spadkowego sprzedaży prasy drukowanej związanego z odpływem czytelników do innych kanałów komunikacji, natomiast w obszarze internet przyczyną jest wyraźne pogorszenie przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych" - poinformowała Agora w komunikacie.

Do 29 stycznia potrwać mają negocjacje między zarządem Agory a działającymi w spółce związkami zawodowymi w temacie grupowych zwolnień. "Gwarantujemy Wam, że będziemy walczyć o każdą należącą się Wam złotówkę, jeśli będziecie musieli odejść" - zapowiada Inicjatywa Pracownicza.

"Wszyscy byliśmy w szoku, bo nic nie zapowiadało tych zwolnień. Nic i nikt na nie nas nie przygotował. Jarosław Kurski na spotkaniach z dziennikarzami "Wyborczej" wręcz obiecywał, że póki on jest naczelnym, nie będzie zwolnień" - podkreśla w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami" Bartosz Józefiak, reporter współpracujący m.in. z "Dużym Formatem".

Będą podwyżki w "Gazecie Wyborczej"

"Wszyscy ponosimy konsekwencje przemian rynkowych, rozwoju technologii i decyzji podejmowanych w redakcji na przestrzeni lat" - podkreślił zarząd w przesłanej "Wirtualnym Mediom" wiadomości.

Chciałbym, żeby za zwolnieniami stał plan, że reszta zespołu dostanie podwyżki i wyżyłujemy gazetę na najwyższe poziomy. Jeśli reszta pensji pozostanie na tym samym poziomie, to właśnie obserwujemy pogrzeb "Wyborczej" - powiedział Józefiak. I wszystko wskazuje na to, że ci, którzy zostaną w redakcji, podwyżki dostaną, choć zarząd Agora S.A. nie chce mówić jeszcze o konkretnych kwotach.

"Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych kwotach podwyżek w 2024, bo trwa proces zatwierdzania tegorocznego budżetu. Niemniej możemy potwierdzić, że zakłada on wzrost wynagrodzeń, jak miało to miejsce w latach poprzednich. W samym zespole Gazety Wyborczej zmiany w strukturze wynagrodzeń są konieczne i będą w tym roku stopniowo wprowadzane" - podkreślił zarząd.

"Biorąc pod uwagę dane historyczne, w latach 2016–2022 średnie wynagrodzenie w Agorze S.A. wzrosło o 40% (mediana o 48%). W tym samym okresie skumulowana inflacja w kraju wyniosła 31,2%. W 2023 roku średnie wynagrodzenie podstawowe w Agorze SA wynosiło 8 372 brutto, natomiast mediana wynagrodzenia to 7000 brutto" - zaznaczono.