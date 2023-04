UBS przejmie Credit Suisse i będzie zwalniać. Pracę mogą stracić dziesiątki tysięcy osób na całym świecie

UBS Group AG planuje zmniejszyć zatrudnienie nawet o 30 proc. po przejęciu Credit Suisse. Pracę może stracić nawet 36 tys. osób, z czego aż 11 tys. w Szwajcarii – podał „Fortune”.

fot. Michael Derrer Fuchs / / Shutterstock

Pod koniec 2022 r. UBC i Credit Suisse łącznie zatrudniali prawie 125 tys. osób, z czego około 30 proc. przypadało na Szwajcarię. Według „Fortune” po przejęciu Credit Suisse aż 36 tys. osób może stracić w UBS. Ta liczba przewidywanych zwolnień przyćmiewa 9 tys., o których poinformował Credit Suisse przed ogłoszeniem fuzji obu banków w marcu. Redukcje te były spodziewane w związku z nakładaniem się obowiązków pracowników obu firm, na razie jednak rzecznik UBS odmówił komentarza. Zapowiedział wyjaśnienie sprawy redukcji zatrudnienia tak szybko, jak to możliwe.

Zwalnianych bankowców chętnie przyjmie konkurencja

Redukcja zatrudnienia w Credit Suisse i UBS jest natomiast powodem do zadowolenia innych firm z branży bankowej, jak Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase & Co., które już teraz planują rekrutacje zwalnianych pracowników.

Przejęcie Credit Suisse przez UBS w ramach umowy o wartości 3,3 mld dolarów zostało ogłoszone przez szwajcarski rząd 19 marca br.

Credit Suisse ma obsługiwać swoich klientów do końca roku

Przedstawiciele Credit Suisse, uprzedzając zaniepokojenie załogi związane z przejęciem ich banku, poinformowali pracowników, że według nich fuzja wymaga dopełnienia wielu formalności, a co za tym idzie, dojdzie do skutku do końca 2023 roku.

Zanim to nastąpi Credit Suisse ma cały czas prowadzić obsługę swoich klientów. Stąd też pracownicy banku do tego czasu mają pozostać na swoich stanowiskach. Natomiast, jeśli konieczna okaże się redukcja etatów, będą oni o tym informowani zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym kraju. Mają też otrzymać odprawy zgodnie z rynkowymi praktykami.