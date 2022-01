Zwierzęta domowe w Hiszpanii prawnymi członkami rodziny. Będą uwzględniane przy rozwodach czy spadkach

Władze turystycznego miasta Hoi An obiecują wygaszenie handlu mięsem psów i kotów

Władze wietnamskiego miasta Hoi An zapowiedziały w piątek stopniowe wygaszenie handlu mięsem psów i kotów, by podnieść walory turystyczne miasta – przekazała singapurska stacja CNA. Aktywiści szacują, że w Wietnamie co roku zabija się dla celów spożywczych nawet 5 mln psów.