Zwiększona ochrona przed hałasem. Rząd przyjął projekt nowelizacji

Asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnościami to koszt ok. 2 mld rocznie

Chcemy, by usługa asystenta osobistego była w pierwszej kolejności gwarantowana osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności od 16. do 65. roku życia. Szacujemy, że koszty takiego rozwiązania to około 2 mld zł rocznie - wskazują eksperci zasiadający w prezydenckiej Radzie ds. Społecznych.