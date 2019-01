Związki JSW ogłosiły akcję protestacyjną

Rząd coraz śmielej zagląda do kieszeni spółek w poszukiwaniu pieniędzy na sfinansowanie budowy nowego bloku w Ostrołęce. Na ten cel mogłyby trafić m.in. pieniądze odłożone na czarną godzinę przez JSW. Mocny sprzeciw zgłosiły jednak związki zawodowe, które ogłosiły akcję protestacyjną przeciw destabilizowaniu spółki.

Z 6 mld zł, które są potrzebne do wybudowania bloku w Ostrołęce, na stole leżały dotychczas 2 mld zł. Obiecały je Energa i Enea, czyli dwaj państwowi udziałowcy projektu. W poniedziałek o rozpoczęciu rozmów w sprawie potencjalnego zainteresowania projektem poinformowała PGE. To jednak najwyraźniej wciąż za mało, w środę pojawił się bowiem temat zaangażowania w projekt Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

I o ile sama JSW w nowej strategii wyraźnie zaznaczyła, że skupia się na węglu koksującym, a nie energetycznym, to jednak politycy dostrzegli w spółce idealnego kandydata do sfinansowania części projektu. Według informacji "Pulsu Biznesu" pokusę stanowią pieniądze odłożone na w specjalnym funduszu zamkniętym (JSW Stabilizacyjny FIZ), zdeponowanym w PGE, gdzie Jastrzębska Spółka Węglowa ulokowała aż 1,8 mld zł. - Ta gotówka leży i się szczerzy - skomentowała osoba zbliżona do sprawy.

Przewodniczący Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski zapowiedział w środę, że podczas czwartkowego posiedzenia rady nadzorczej w siedzibie spółki, w trakcie którego według wiedzy związków odwołany miałby zostać prezes spółki Daniel Ozon, przed budynkiem będzie odbywała się manifestacja związków.

W środę reprezentatywne organizacje związkowe zorganizowały w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności konferencję prasową dotyczącą sytuacji w JSW i groźby wybuchu konfliktu społecznego w tym przedsiębiorstwie.

Jak mówił lider Solidarności w JSW, prezes Ozon jest gwarantem, że wypracowane w dwóch ostatnich latach przez spółkę środki, zgromadzone w tzw. funduszu stabilizacyjnym, posłużą jej potrzebnym inwestycjom oraz funkcjonowaniu w okresie niższych cen węgla koksującego, spodziewanym w latach 2020-21.

Kozłowski wyjaśniał, że choć nikt oficjalnie o tym nie informuje, związki wiedzą o "planowanym zabraniu 1,5 mld zł" z funduszu stabilizacyjnego JSW na inwestycję w Elektrowni Ostrołęka, czemu sprzeciwia się obecny zarząd spółki.

Związki obawiają się powtórzenia sytuacji z lat 2014-15, gdy wobec podobnych wcześniejszych działań JSW stanęła na skraju upadłości, a uratowano ją jak akcentują dzięki poświęceniu załogi, która zrezygnowała z części wynagrodzeń.

Co dzieje się teraz? (...) Mamy konflikt, który został wywołany przez lokalnych polityków, a podsycany jest przez Ministerstwo Energii, czyli przez właściciela. Dziś złożył odwołanie na piśmie prezes (członek zarządu Robert - PAP) Ostrowski; jutro właściciel chce odwołać przez radę nadzorczą prezesa Ozona - mówił Marek Płocharski ze związku Kadra.

Spójrzmy, czy coś nie dzieje się złego z Ministerstwie Energii? () Niedawno prezes (PiS Jarosław - PAP) Kaczyński powiedział, że należy szanować dobrych menedżerów. My takiego menedżera, jak prezes Ozon, w tej firmie jeszcze nie mieliśmy - zaakcentował Płocharski.(PAP)

autor: Mateusz Babak

