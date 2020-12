Związek zawodowy lekarzy poparł wszczynanie sporów zbiorowych przez pielęgniarki

fot. Imaxe Press / Shutterstock

Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wyraziło poparcie dla wszczynania sporów zbiorowych przez organizacje zakładowe Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. OZZL przedstawiło też scenariusz swoich działań.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie dla mediów prezydium ZK OZZL poinformowało też, że wezwało wszystkich lekarzy, zatrudnionych w tych szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, w których OZZPiP będzie przeprowadzał referenda strajkowe do wzięcia udziału w referendum i wyrażenia w nich zgody na strajk OZZPiP.

OZZL zapowiedziało również, że dalszy brak postępu w negocjowaniu nowej wysokości tzw. współczynnika pracy dla lekarza specjalisty w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowoduje, że OZZL podejmie decyzję o wchodzeniu w spory zbiorowe organizacji zakładowych związku.

"Od maja br. Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie przedstawić swojego stanowiska w sprawie wysokości współczynnika pracy dla lekarza specjalisty we w/w ustawie. Współczynnik ten, będący +krotnością+ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły, określa wysokość płacy zasadniczej, gwarantowanej (minimalnej) dla lekarza specjalisty i obecnie wynosi 1,27" – wskazuje OZZL.

"Nawet poprzedni minister zdrowia Łukasz Szumowski uznał tę wysokość za zbyt niską, skoro w roku 2018 ustalił pensję zasadniczą dla lekarzy specjalistów w wysokości odpowiadającej 1,6 przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni" – podnosi związek.

Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok przekazała w połowie listopada, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych rozpoczął przygotowania do sporów zbiorowych w całym kraju. W nagraniu zamieszczonym na profilu związku w mediach społecznościowych Ptok przekazała, że 9 listopada zarząd krajowy podjął decyzję i jednogłośną uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej, jak również – jeśli będzie konieczność – to podjęcia decyzji o strajku generalnym. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

