Zwalniani pracownicy Volvo mają szansę na pracę

W związku z zamknięciem produkcji autobusów we wrocławskim zakładzie Volvo Buses pracę straci około 1500 osób. Już wiadomo, że część zwalnianych osób znajdzie zatrudnienie w Vargas Holding, z którą Volvo podpisało porozumienie w tej sprawie.

Volvo Buses postanowiło zakończyć produkcję autobusów w swojej fabryce we Wrocławiu. Ma to związek ze zmianą profilu działalności koncernu na rynku europejskim. Planuje on skoncentrować się jedynie na produkcji podwozi, a we współpracy z zewnętrznymi producentami nadwozi, oferować autobusy miejskie, międzymiastowe oraz autokary klasy premium. Ma to zapewnić firmie lepszą rentowność i długoterminową konkurencyjność, gdyż dotychczasowa działalność przynosiła firmie straty. W związku z tym wrocławski zakład ma zakończyć swoją działalność w 2024 roku.

Szansa na pracę dla zwalnianych pracowników Volvo Buses

Jak powiedziała Bankier.pl Anna Nojszewska​, Dyrektor ds. Komunikacji w Volvo Polska, Volvo Buses zdecydowało, że w 2023 roku nastąpi stopniowe wygaszanie produkcji w fabryce autobusów we Wrocławiu, co oznacza, że w tym roku nadal będą produkowane autobusy i autokary. Natomiast definitywnie produkcja zakończy się w pierwszym kwartale 2024 roku. Z kolei nowy inwestor – Vargas Holding, będzie stopniowo przejmował części fabryki. Już wiadomo, że konsekwencją tych zmian będzie zwolnienie około 1500 osób, które pracowały dotychczas przy produkcji autobusów.

– Dołożymy wszelkich starań, aby wypracować jak najlepsze warunki dla naszych pracowników, a także wspierać ich w poszukiwaniu zatrudnienia w Volvo, w Vargas Holding lub u innych pracodawców – twierdzi Anna Nojszewska. – Podpisany został już list intencyjny pomiędzy Volvo a Vargas Holding, w którym nowy inwestor wyraził zamiar zaoferowania zatrudnienia części pracowników Volvo Buses, niektórych już w trzecim kwartale 2023 roku. Będziemy współpracować z Vargas Holding, aby sprostać ich potrzebom w zakresie zatrudnienia. Naszą ambicją jest, aby wielu pracowników dołączyło do tej firmy. Szczególne formy wsparcia, które będą oferowane zwalnianym pracownikom są aktualnie częścią rozmów ze związkami zawodowymi.

Co prawda Vargas Holding będzie działał w innej branży niż Volvo, jednak dla nowego pracodawcy duże znaczenie ma zatrudnienie doświadczonej kadry i wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych.

Vargas Holding to szwedzki inwestor i właściciel firm zajmujących się m.in. zieloną energią oraz rozwiązaniami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi.

Większość polskiej załogi koncernu zachowa swoje stanowiska

Aktualnie Volvo zatrudnia w Polsce 3600 osób, z czego 1500 pracuje w Volvo Buses. Oznacza to, że 2100 osób wciąż będzie należało do załogi koncernu. Stolica Dolnego Śląska w dalszym ciągu pozostanie globalnym centrum dostarczającym usługi dla Grupy Volvo.

– Cały czas będą tu funkcjonować działu Volvo Group Digital & IT, Volvo Group Financial Control and Accounting, Volvo Group Trucks Operations, Group Truck Purchasing oraz Volvo Group Real Estate – dodaje Anna Nojszewska.