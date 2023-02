Mocny spadek zużycia prądu w Polsce

W styczniu krajowe zużycie prądu zmniejszyło się o ponad 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Nie licząc pandemicznego lockdownu z początku 2020 r., jest to najsilniejszy spadek od 10 lat - wskazują analitycy BM Pekao.

15 088 GWh wyniosło w minionym miesiącu krajowe zużycie energii elektrycznej - informują PSE. Rok wcześniej było to blisko 15,9 TWh.

Popyt na energię elektryczną w Polsce w styczniu 2023 wyniósł TWh 15.1 i był niższy o 5% r/r, co jest największym spadkiem (nie licząc pandemicznego lockdownu) od lutego 2013r.🤔.



Na tak istotny spadek popytu znaczny wpływ miała wysoka temperatura. pic.twitter.com/ykipR4vbDQ — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) February 15, 2023

Analitycy Biura Maklerskiego Pekao wskazują, że na ograniczenie zużycia prądu istotny wpływ miały wyższe niż zazwyczaj temperatury. "W styczniu średnia temperatura wyniosła 2.7°C i była wyższa o 2°C od temperatury zanotowanej rok temu, a także wyższa o 3.8°C od średniej styczniowej temperatury w latach 2007-2022" - napisali na Twitterze.

Ale redukcji zużycia energii elektrycznej sprzyjały również inne czynniki. Od stycznia weszło w życie "zamrożenie" cen prądu dla gospodarstw domowych. Ceny faktycznie jednak wzrosły za sprawą podwyżki VAT z 5 proc. do 23 proc. Według GUS nośniki energii (nie tylko prądu) w styczniu były o 10,4 proc. droższe niż w grudniu oraz o 34 proc. wyższe niż w styczniu 2022 roku. Do oszczędności skłaniały nie tylko wyższe koszty, ale i ich dodatkowy potencjalny wzrost. Zamrożone ceny netto (bez VAT) obowiązują bowiem do określonego rocznego limitu zużycia: 2 MWh, 2,6 MWh lub 3 MWh.

Zapotrzebowanie na energię może również ograniczać hamowanie gospodarki. Roczna dynamika wzrostu zwalniała w minionym roku z 8,6 proc. w I kwartale przez 5,8 proc. w II kwartale i 3,6 proc. w III kwartale do 2 proc. w IV kwartale. Analitycy spodziewają się, że w I kwartale 2023 r. PKB Polski skurczy się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W poniedziałek poznamy dane o produkcji przemysłowej w styczniu.

