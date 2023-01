Zutylizowany COVID-19? W magazynach zalegają szczepionki

W całej Europie w magazynach leży ok. 430 mln dawek szczepionek na koronawirusa - wynika z analizy DGP. I są niewielkie szanse na ich wykorzystanie. Większość jest celowana w poprzedni wariant - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

fot. Dziurek / / Shutterstock

"Polsce, której może zostać ponad 90 mln dawek (część jest już w magazynach, część jest zamówiona), udało się ustalić z Moderną, czyli z jednym z dostawców szczepionek, możliwość odstąpienia od umowy. Firma uwzględniła argumenty związane z zaangażowaniem, również finansowym, w pomoc uchodźcom ukraińskim. Nadal jednak trwają dyskusje z głównym dostawcą szczepionek, czyli Pfizer/BioNTech" - donosi "DGP".

Gazeta podkreśla, że to Warszawa lobbuje najmocniej za zmianą umowy między przedsiębiorstwem a Komisją Europejską chcąc "przede wszystkim umorzenia lub wieloletniego przesunięcia dostaw, lub zamiany na inne preparaty". Z kolei Słowacja - pisze "DGP" powołując się na informacje uzyskane z tamtejszego ministerstwa zdrowia, chce "zwiększenia elastyczności umów na dostawy szczepionek" oraz aktywnie pracuje nad wprowadzeniem ograniczenia liczby zamawianych dawek.

Jak zauważa "DGP", w Słowackich magazynach jest ponad 5 mln dawek - z czego 2 mln dostosowanych do wariantu Omikron. Ale liczba szczepionek znacznie przekracza aktualne potrzeby i zainteresowanie szczepionkami - czytamy.

"W Polsce zutylizowano ponad 780 tys., a w magazynie leży kolejne 25 mln. Część udało się wysłać za granicę. Akurat Polska i Słowacja to państwa, w których byłaby większa szansa na wyższe zużycie preparatów, gdyby była większa chęć do szczepień - w obu krajach poziom wszczepienia jest znacznie poniżej średniej" - podkreśla "DGP".

Dziennik powołując się na dane Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób podaje, że "więcej szczepionek, niż otrzymały w ramach wspólnych zakupów na poziomie UE, zużyły tylko trzy państwa: Belgia, Dania i Lichtenstein".

"Do Kopenhagi wysłano 9,2 mln preparatów, a władze do programu szczepień przeciw koronawirusowi wykorzystały ponad 15,2 mln dawek. Lichtenstein, który otrzymał ich najmniej, bo zaledwie 67,8 tys. (kraj zamieszkuje ok 39 tys. osób), ostatecznie zużył 74,4 tys. I tu sukcesy się kończą. W Austrii wykorzystano 41 proc. dostarczonych dawek, Norwegom przypadło z kolei ok. 21,9 mln, ale do zaszczepienia wykorzystali niewiele ponad połowę, bo 12,2 mln preparatów. Podobnie jest w Szwecji i we Francji. Sztokholm otrzymał ich 43,6 mln, a zużył nieco ponad 23,1 mln. Do Paryża trafiło 237,3 mln, z których wykorzystano 156,8 mln. W nieco lepszej sytuacji są Niemcy: otrzymały niemal 239,4 mln dawek, a wykorzystały aż 193,2 mln" - wylicza "DGP".

Gazeta przypomina, że "świat z podobnym problemem mierzył się już po wybuchu epidemii świńskiej grypy w 2010 r.". "Już wtedy w koszu lądowały miliony preparatów - Wielka Brytania miała wydać 500 mln funtów na preparaty, które nie zostały wykorzystane. We Francji zutylizowano 19 mln dawek za ok. 400 mln euro. W USA mowa była o 71 mln dawek" - podkreśla dziennik. (PAP)

