Zubelewicz z RPP jako jedyny chciał we wrześniu mocnej podwyżki stóp

Na jednej podwyżce stóp się nie skończy? Sprawdzamy, jak zmienią się raty kredytów

Październikowa podwyżka stóp procentowych była zaskoczeniem dla obserwatorów rynku. Stawki mogą wkrótce co najmniej powrócić do poziomów sprzed początku pandemii. Sprawdzamy, co to oznacza dla spłacających kredyty hipoteczne.