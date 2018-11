Zubelewicz: Obniżmy cel inflacyjny

Listopadowa projekcja NBP jest realistyczna, a nie konserwatywna (czyli zakładająca pesymistyczny scenariusz makroekonomiczny) - powiedział PAP Biznes Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem sytuacja zewnętrzna musiałaby być wyjątkowo dobra, by w 2019 r. nie doszło do przewidywanych wzrostów cen.

"Listopadowa projekcja inflacji na 2019 r. jest moim zdaniem realistyczna, a nie konserwatywna. Jeżeli nie nastąpią gwałtowne pozytywne szoki podażowe, to ceny mogą rosnąć w tempie powyżej 3 proc. rocznie" - powiedział Zubelewicz.

"Podzielam projekcję Departamentu Analiz Ekonomicznych, że w dłuższym okresie, w horyzoncie projekcji, inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu inflacyjnego" - dodał.

Centralna ścieżka listopadowej projekcji NBP na lata 2018-20 dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie: 1,8 proc., 3,2 proc. oraz 2,9 proc. Inflacja bazowa ma zaś wynieść 0,8 proc. w 2018 r., 2,1 proc. w 2019 r. oraz 2,7 proc. w 2020 r.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział po listopadowym posiedzeniu RPP, iż projekcja zakłada konserwatywny, tzn. bardzo wysoki wzrost cen energii. Podobne stwierdzenie znalazło się w opisie dyskusji po ostatnim posiedzeniu RPP.

W ocenie Zubelewicza decyzje RPP w kwestii podwyżek stóp procentowych będą spóźnione.

"Jestem przekonany, że ewentualne decyzje Rady w kwestii podwyżek stóp procentowych będą spóźnione. Tylko nieufność wobec przedstawianych Radzie prognoz może usprawiedliwiać utrzymywanie stóp na niezmienionym poziomie. W całym horyzoncie projekcji jesteśmy przecież niemal pewni, że inflacja trwale utrzyma się powyżej środka przedziału wahań wokół celu" - powiedział Zubelewicz.

Zubelewicz uważa, że sytuacja zewnętrzna musiałaby być wyjątkowo dobra, by w 2019 r. nie doszło do przewidywanych wzrostów cen. Jego zdaniem w długim okresie trend ścieżki wzrostu inflacji wskazuje na jej wybicie poza poziom odchyleń od celu.

"Jeżeli popatrzymy na realizowaną ścieżkę inflacji, to od początku 2015 r. widać jej jednoznacznie rosnący trend. I choć po szybszych wzrostach cen następują przyrosty trochę wolniejsze, to per saldo ceny rosną coraz bardziej. Obecna projekcja również przewiduje szybki wzrost cen w 2019 r., a nieco słabszy w 2020 r. Według mnie dla polityki pieniężnej kluczowe jest nie to, jak inflacja będzie kształtować się w najbliższym roku, tylko co się z nią stanie pod koniec horyzontu projekcji. Pojawia się pytanie, czy nie jesteśmy w przededniu istotnych wzrostów cen, dodatkowo jeszcze wspieranych problemami z kosztami energii. Obserwowany trend wzrostu ścieżki inflacji jest co prawda asymptotycznie malejący, ale w długim okresie grozi mu wybicie poza poziom odchyleń od celu" - powiedział Zubelewicz.

"Nawet pomijając kwestię cen energii tendencja ta jest dosyć niepokojąca. Przy tak niskich stopach procentowych sytuacja zewnętrzna musiałaby być wyjątkowo dobra, by w 2019 r. nie doszło do przewidywanych wzrostów cen" - dodał.

Zubelewicz uważa, że podwyżki cen energii mogą wystąpić w kolejnych latach, a ewentualne rekompensaty dla gospodarstw domowych nie zahamują tego procesu.

"Zakładałem, że projekcja powinna uwzględnić co najmniej 10-proc. podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych. Oczywiście regulator może podjąć dowolną decyzję w tym obszarze, ale prędzej czy później ceny prądu zostaną podniesione. Rekompensaty ze strony budżetu mogą przez pewien czas ostudzić oczekiwania inflacyjne. Należy jednak podkreślić, że podwyżki cen energii nie są procesem zamkniętym, mogą wystąpić także w kolejnych latach. Dla przedsiębiorstw już teraz są one zdecydowanie wyższe. Ponieważ podwyżki dotyczą wszystkich producentów, mogą oni równocześnie próbować podnieść ceny swoich towarów i usług" - powiedział ekonomista.

Listopadowa projekcja zakłada łącznie 12-proc. wzrosty cen regulowanych energii elektrycznej dla wszystkich grup taryfowych - powiedziała w poniedziałek PAP Biznes członkini RPP Grażyna Ancyparowicz.

Zdaniem Zubelewicza spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce nie musi mieć działania dezinflacyjnego.

"Prognozowane obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce nie musi mieć działania dezinflacyjnego. Obawiałbym się raczej połączenia niskiego wzrostu PKB i zauważalnej inflacji. Na szczęście nie powinno dojść do stagflacji, łączącej wysoki wzrost cen i pomijalny wzrost PKB" - powiedział.

"Wzrost cen energii może ograniczać konsumpcję oraz skłonność firm do podwyższania wynagrodzeń. Równocześnie jednak w gospodarce widać duży brak pracowników, pogłębiany rosnącą otwartością gospodarki niemieckiej" - dodał.

Centralna ścieżka z projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2018 r. na poziomie 4,8 proc., w 2019 r. na poziomie 3,6 proc., a w 2020 r. na poziomie 3,4 proc.

Zubelewicz głosował we wrześniu przeciwko przyjęciu uchwały w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na 2019 r. z uwagi na - jego zdaniem - zbyt wysokie sformułowanie celu inflacyjnego.

"W +Założeniach polityki pieniężnej na rok 2019+ przyjęto, moim zdaniem, zbyt wysoki poziom celu inflacyjnego, dlatego ich nie poparłem. Według mnie cel inflacyjny powinien być co najmniej o 0,5 pkt. proc. niższy" - powiedział.

"Nasi główni partnerzy handlowi mają cel inflacyjny na poziomie do 2 proc. Bufor +/- 1 pkt proc. dopuszczałby przecież szybszy wzrost cen w Polsce, związany czy to z szybszym niż w państwach zachodnich wzrostem gospodarczym, czy też z niezależnym od naszej polityki gospodarczej osłabieniem waluty. Obecny cel 2,5 proc. jednak skutkuje sztucznym, systematycznym, długookresowym i niepotrzebnym osłabianiem się złotego. Z mocniejszą walutą łatwiej spłacać zadłużenie zagraniczne, o czym często się zapomina" - dodał.

Obecna sytuacja w sektorze bankowym nie wymaga żadnych działań RPP - ocenia ekonomista.

"Aktualna sytuacja w sektorze bankowym nie wymaga moim zdaniem żadnych działań Rady, gdyż realizacja założeń polityki pieniężnej jest niezagrożona. W obszarze kompetencji Rady nic niepokojącego się nie dzieje" - powiedział.

20 listopada RPP, po jednodniowym, regularnym spotkaniu, wystosowała komunikat, w którym wyrażono akceptację dla działań zarządu i prezesa NBP w obliczu sytuacji w sektorze bankowym.

"Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w sektorze bankowym i zaakceptowała dotychczasowe działania Prezesa NBP i Zarządu NBP" - napisano.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ osz/