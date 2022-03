Źródło: KE przygotowała nowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi za atak na Ukrainę

Rosja zagroziła wstrzymaniem dostaw gazociągiem Nord Stream 1. Niemiecki rząd uspokaja

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck w wywiadzie dla telewizji RTL i ntv we wtorek wyraził wątpliwość, czy Rosja spełni swoją groźbę wstrzymania dostaw gazu ziemnego rurociągiem Nord Stream 1. - Nie spodziewam się, by do tego doszło - powiedział.