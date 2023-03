Zremb zyskuje dzięki półwiecznej koncesji od MSWiA. Kurs w górę o 50% w dwa dni

Akcje Zrembu mocno zyskują drugi dzień z rzędu po komunikacie opublikowanym w piątek, informującym o przyznaniu przez MSWiA długoletniej licencji na wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

/ Attila Husejnow / Forum

W czasie piątkowej sesji 24 marca, Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice poinformował w komunikacie giełdowym, że uzyskał z ministerstwa kierowanego przez Mariusza Kamińskiego 50-letnią koncesję na wytwarzanie niektórych wyrobów dla policji i wojska z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów, gdzie ujęte i sklasyfikowane są rodzaje materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz technologii, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane zezwolenie.

Kurs Zrembu zareagował w piątek na te doniesienia wzrostem o 25,8 proc. na zakończenie sesji, a w poniedziałek kontynuuje zwyżkę, rosnąc przed godz. 12.00 o ponad 16 proc. do blisko 3,60 zł za akcję. W porannym handlu momentami płacono za walor nawet 3,65 zł, czyli najwięcej od ponad roku, a dokładnie od wzrostów z wojennej hossy, gdy po wybuchu wojny kurs dotarł do 4,59 zł za akcję. W ciągu dwóch dni, od zamknięcia w czwartek 23 marca br. do maksimum w poniedziałek kurs zyskał już 50 proc.

Komunikat spółki w wyliczeniu wyrobów, na które uzyskał półwieczną koncesję, przywołuje kolejne pozycje z część IV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji.

Okazuje się, że obejmuje ono szeroki zakres sprzętu używanego przez wojsko i policję, zaczynając od broni, systemów ostrzegania i alarmowania, sprzętu wykorzystywanego do szkoleń, jak symulatory, różnego rodzaju detektorów i systemy ostrzegawcze, a nawet broń o ukierunkowanej energii, czyli systemy wykorzystujące laser, czy fale akustyczne, aż po pojazdy, statki pływające czy powietrzne oraz ich podzespoły i ich elementy konstrukcyjne.

Wyliczenie jest naprawdę szerokie i obejmuje szereg sprzętu, komponentów, środków transportu szczegółowo wyliczonego we wskazanym załączniku. Trzeba pamiętać, że to na razie koncesja. Spółka do tej pory posiadała dość wąską specjalizację dotyczącą produkcji konstrukcji stalowych oraz kontenerów dla wojska. Zakres biznesu Zrembu ulegnie zapewne rozszerzeniu, ale szczegóły co do jego kierunków i skali nie są jeszcze znane.

„Otrzymanie koncesji przez Emitenta jest związane ze strategicznymi kierunkami rozwoju działalności. Zakres udzielonej koncesji znacząco poszerza możliwości obecnej działalności operacyjnej, jak również pozwoli zwiększyć skalę działalności w przyszłości na rynku wojskowym” – czytamy w komunikacie spółki.