Zostań, ale pracuj. Polacy zmieniają podejście do uchodźców z Ukrainy

Od wybuchu wojny w Ukrainie do Kanady przybyło 210 tys. Ukraińców. Kraj czeka na tysiące kolejnych Od początku pełnowymiarowej agresji do listopada ub.r. do Kanady przybyło 210 tys. Ukraińców uciekających przed rozpętaną przez Rosję wojną. Do 31 marca, gdy kończy się rządowy program ułatwiający zdobycie wizy i pomocy, należy się spodziewać kolejnych 90 tys. uchodźców - szacują kanadyjskie ministerstwo imigracji i ukraińskie organizacje.