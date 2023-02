Zoox Robotaxi już na drogach. Trwają testy taksówki bez kierowcy

O niebezpiecznych sytuacjach z kierowcami taksówek w roli głównej pisano już wiele razy. A co, gdyby zamówić taksówkę bez kierowcy? Firma Zoox wypuściła na ulice pierwszą na świecie autonomiczną taksówkę — robotaxi.

/ Zoox

W poniedziałek, w kalifornijskim Foster City, gdzie znajduje się główna siedziba Zoox, na ulice wyjechała autonomiczna taksówka — robotaxi. Na razie mogą z niej korzystać pracownicy firmy, a cały projekt jest jeszcze na etapie testów, niemniej to "kamień milowy" w rozwoju tego projektu.

"Stanie się pierwszą firmą obsługującą specjalnie zbudowaną robotaxi z pasażerami na otwartych drogach publicznych w Kalifornii jest kamieniem milowym nie tylko w podróży Zoox, ale także w całej branży pojazdów autonomicznych" – powiedziała Aicha Evans, dyrektor generalna Zoox.

Zoox

"Wraz z ogłoszeniem uruchomienia naszego autonomicznego wahadłowca dla pracowników, zwiększamy postęp, jaki ta branża odnotowała w ciągu ostatniego roku i przybliżamy Zoox o krok do skomercjalizowanej, specjalnie zaprojektowanej usługi robotaxi dla ogółu społeczeństwa" - dodała.

Pracownicy mogą podróżować autonomiczną taksówką pomiędzy dwoma głównymi biurowcami Zoox. Jednocześnie robotaxi pomieści 4 pasażerów, a prędkość maksymalna pojazdu wynosi 35 mile na godzinę (ok. 56 km/h).

Robotaxi wyróżnia się na tle innych pojazdów autonomicznych. Zoox zrezygnował w niej z kierownicy (może to i dobrze, przynajmniej nie odpadnie jak w Tesli), a fotele ustawione są do siebie, co ułatwia prowadzenie rozmowy pomiędzy pasażerami. Największe koncerny samochodowe świata od dekady pracują nad pojazdami autonomicznymi, ale nie przyjęły się one jeszcze na drogach. Najbliżej tego jest funkcja autopilota w Tesli, choć ma swoje niedociągnięcia.

Jak przekonuje start-up, robotaxi przeszło wcześniej „rygorystyczne” testy i otrzymało niezbędne zezwolenia od Kalifornijskiego Departamentu Pojazdów Silnikowych. Pojazd bez problemów radzi sobie ze skręcaniem w lewo i w prawo, sygnalizacją świetlną, pieszymi, pojazdami i innymi potencjalnymi przeszkodami na drodze.

Firma Zoox została założona w 2014 roku, a w 2020 roku została zakupiona przez Amazon.