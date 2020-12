Zoom wprowadza darmowe rozmowy na święta

Mikołaj przybędzie, ale zaciśnie pasa. Program Antykryzysowy

Kosmetyki i perfumy znajdują się na szczycie listy najbardziej pożądanych prezentów świątecznych. Tuż za nimi są w tym roku pieniądze, a na trzecim miejscu - gadżety elektroniczne. Różni się jednak to co chcemy dostać, od tego co sami kupujemy najbliższym. W dzisiejszym Programie Antykryzysowym rozmawiamy o prezentowej liście przebojów, świątecznych wydatkach i o tym jak na tegoroczne święta wpłynie pandemia COVID-19.