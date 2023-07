Żona Buffetta narzeka na cenę kawy. "4 dolary za kubek"

Poważne kłopoty Hollywood. Aktorzy strajkują i żądają wyższych pensji, a lista opóźnionych seriali wciąż się wydłuża Strajk goni strajk. Hollywood już boryka się perturbacjami finansowymi, które spowodował dwumiesięczny już protest scenarzystów, co zatrzymało zdjęcia do czołowych seriali. Teraz dołączyli do nich aktorzy. Do pracy nie przyszło 160 tys. artystów.