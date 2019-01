Żołnierze ochotnicy WOT dostaną podwyżki razem z żołnierzami zawodowymi

Żołnierze ochotnicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej dostaną wyższe uposażenia. Ma to związek z podwyżkami dla żołnierzy zawodowych. Informacje o nowych stawkach dla ochotników opublikowała WKU w Poznaniu.

Wraz z podwyżką dla żołnierzy zawodowych, która obowiązuje od 1 stycznia, wzrośnie uposażenie dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT) od 1 stycznia wyniesie 104,03 zł dla szeregowego tej formacji. Przed podwyżką było ono mniejsze o 12,83 zł i wynosiło 91,20 zł. Wzrośnie też dodatek za gotowość wypłacany żołnierzom OT z 320 zł do 365 zł.

Podwyżki uposażeń ochotników WOT dotyczą nie tylko szeregowych, ale też żołnierzy wyższych stopniem. Ich wysokość reguluje rozporządzenie ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017r. "w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych". W rozporządzeniu tym zostały określone stawki uposażenia według posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego. Są one określane procentowo dla każdego stopnia wojskowego w stosunku do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Im wyższy stopień ochotnika tym stawka procentowa jest większa - dla szeregowego wynosi ona 2,85 proc. a dla generała 13,40 proc.

W praktyce w WOT nie ma żołnierzy ochotników - z tak wysokich stopniem. Większość ochotników to szeregowi, co wynika z młodego wieku tej formacji. Ale wyżsi stopniem są byli żołnierze zawodowi, którzy jako rezerwiści wstąpili ochotniczo do tej formacji.

Ochotnicy ci zajmują w WOT np. stanowiska instruktorów, dowódców lekkiej piechoty, czy stanowiska w logistyce. W stopniu podporucznika są dowódcy plutonów, a porucznika - zastępcy dowódcy kompanii. W praktyce, porucznik to obecnie najwyższy stopień wśród żołnierzy ochotników WOT.

Informacje o nowych stawkach opublikowała już WKU w Poznaniu. Z przeliczenia nowych stawek wynika, że po podwyżkach żołnierz OT w zależności do stopnia otrzyma za jeden dzień szkoleniowy: szeregowy - 104,03 zł; st. szeregowy - 107,68 zł; kapral - 118,63 zł; st. kapral - 120,45 zł; plutonowy - 122,28 zł; sierżant - 125,93 zł; st. sierżant - 127,75 zł; mł. chorąży - 131,40 zł; chorąży - 135,05 zł; st. chorąży - 140,53 zł; st. chorąży sztabowy - 144,18 zł; podporucznik - 153,30 zł; porucznik - 155,13 zł.

Dwa dni szkolenia w miesiącu to minimum programowe dla żołnierzy OT. W zależności od stopnia, stanowiska, kursu, który przechodzą żołnierze ochotnicy, takich dni w miesiącu mają oni więcej. Dodatek za gotować bojową jest niezależny od stopnia wojskowego i jest wypłacany za służbę rotacyjną ochotnika w wymiarze co najmniej dwóch dni (np. szkoleniowych) w miesiącu.

Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych - Wojska Obrony Terytorialnej - został powołany do życia na początku 2017 r. Obecnie w tej formacji jest już ponad 17 tys. żołnierzy, w tym, 14,3 tys. ochotników i 2,9 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku będzie w niej służyło 26 tys. żołnierzy. Docelowo zaś ma ich być 53 tys.

WOT powinny osiągnąć pełną zdolność do działania pod koniec 2024 r. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

