Zobowiążą banki do bezpłatnej wypłaty gotówki dla klientów. "Nie każdy odnajduje się w świecie cyfrowych pieniędzy”

Wypłata gotówki w bankach musi pozostać bezpłatna i będą one do tego zobowiązane, powiedziała w środę minister finansów Sigrid Kaag. „Dostęp do gotówki ma kluczowe znaczenie, bowiem nie każdy odnajduje się w świecie cyfrowych pieniędzy” – podkreśla Kaag.

Ministerstwo finansów zawarło wcześniej porozumienia z bankami, na mocy których wypłata gotówki przez klientów jest bezpłatna. Minister Kaag, która jest również liderką koalicyjnej partii D66, zapowiedziała, że chce jednak, aby bezpłatna wypłata była zagwarantowana prawem.

Minister finansów twierdzi, że szczególnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej ucierpiałyby, gdyby banki zaczęły pobierać opłaty za wypłacanie pieniędzy.

Jednocześnie Kaag zapowiedziała, iż banki zostaną zobowiązane do utrzymania określonej liczby bankomatów. W ostatnich latach ich liczba drastycznie spada. Na razie nie wiadomo, jakie będą szczegółowe propozycje resortu w tej sprawie, jednak minister powiedziała, iż podstawą będzie to, że każdy Holender mieszka w promieniu 5 kilometrów od bankomatu.

