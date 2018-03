Zazwyczaj "znacie" nas tylko poprzez teksty, które codziennie przygotowujemy dla Was na Bankier.pl. Ale są takie dni, kiedy warto poznać się nieco bliżej - i dziś jest właśnie taka okazja, ponieważ zgromadziliśmy okrągłe 100 000 polubień na Facebooku. Z tej okazji zapraszamy na małą wycieczkę do Wrocławia i do redakcji Bankier.pl - to tu bije serce naszego portalu.

