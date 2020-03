Znów spadki na GPW. Słabość Orlenu i JSW

Środa przyniosła spadek indeksu WIG20 o 1,5 proc., jednak w porównaniu do giełdowych wydarzeń z ostatniego półtora tygodnia, można powiedzieć, że na parkiecie GPW było stosunkowo spokojnie. Nie udało się jednak uniknąć sporych przecen wśród blue chipów, a WIG20 znalazł się w ogonie europejskich indeksów.

Przed środowym otwarciem handlu na GPW inwestorzy mogli mieć spore obawy. Po pierwsze wtorek na Wall Street przyniósł gwałtowne spadki i to mimo interwencji Rezerwy Federalnej, która obniżyła stopy procentowe. Po drugie koronawirus w końcu dotarł do Polski. I choć można się było spodziewać, że w końcu ten moment nastąpi, nie było pewne, jak polski rynek kapitałowy zareaguje na fakt, że przestanie to być problem jedynie zewnętrzny.

Reakcja była negatywna, WIG20 rozpoczął dzień od mocnych spadków, wyraźnie słabszy od DAX-a, czy BUX-a. Straty szybko jednak odrobiono i do godziny 14 na notowaniach obserwowaliśmy jedynie niewielki minus. Później indeks największych polskich spółek zaczął jednak wyraźnie słabnąć i to mimo zielonego otwarcia nowej sesji na Wall Street. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień spadkiem o 1,5 proc. i okazał się tym samym jednym z najsłabszych indeksów w Europie.

Tylko nieco lepiej wypadły pozostałe główne indeksy GPW. WIG spadł o 1,2 proc., mWIG o 0,8 proc., jedynie sWIG wypadł dziś "europejsko" i zamknął sesję w pobliżu zera. Uspokojenie widać było także i po obrotach. Te po serii sesji z wynikiem ponad 1 mld zł, dziś wyniosły 863 mln zł.

W gronie blue chipów najmocniejsze spadki zanotował dziś Orlen (-5,2 proc.) i to, mimo że spółka wczoraj poinformowała o wzroście marż. Dziś głośno o Orlenie było w kontekście pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce i rozpoczęcia przez paliwową spółkę produkcji na dużą skalę środków dezynfekujących.

Niewiele przed Orlenem znaleźli się mBank i JSW - obie spółki straciły po 4 proc. Pierwsza najprawdopodobniej odreagowywała po gwałtownych wzrostach z wtorku. Druga ma za sobą nieudane rozmowy płacowe. Ryzyko konfliktu ze związkowcami w obliczu trudnego rynku węgla koksującego nie napawa inwestorów optymizmem. Szczególnie w kontekście irracjonalnego przyklepania podwyżek w PGG.

O 1,1 proc. wzrosły notowania PGNiG, oddalając się od poziomu historycznego minimum (2,98 zł). Agencja Bloomberg podała, iż analitycy Citi podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do „kupuj”.

W gronie największych spółek nie zabrakło jednak zieleni, sesję na plusie zakończyło bowiem 6 podmiotów. Najlepiej wypadły telekomy, notowania Cyfrowego Polsatu (Plus), Orange i Play poszły w górę o ponad 1 proc. Wczoraj pojawiła się informacja o podwyżkach w Orange, która potwierdziła zakopanie wojennego topora w cenowej walce telekomów.

W drugiej linii najmocniejsze wzrosty notowała Wirtualna Polska (+3,7 proc.), przeszło 5-proc. spadki notowały zaś akcje Famuru oraz Enei. W indeksie małych spółek liderami byli CPGroup (+9,5 proc.) oraz Bioton (+5,1 proc.). Ponad 5-proc. spadki zanotowały zaś akcje Elementalu, Mangaty i Unimotu.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3420,56 1,44 -4,39 -8,35 3,12 -8,67 DAX Niemcy 12127,69 1,19 -5,07 -8,69 4,62 -8,46 FTSE 100 W.Brytania 6815,59 1,45 -3,22 -8,39 -4,47 -9,64 CAC 40 Francja 5464,89 1,33 -3,86 -7,92 3,37 -8,58 IBEX 35 Hiszpania 8910,00 1,12 -4,37 -6,83 -3,78 -6,69 FTSE MIB Włochy 21946,03 0,91 -6,30 -7,96 5,93 -6,64 ASE Grecja 770,54 0,55 -7,59 -15,95 9,42 -15,94 BUX Węgry 43327,92 0,06 -0,45 -1,22 6,74 -5,98 PX Czechy 1007,24 -0,42 -2,42 -7,61 -6,62 -9,72 RTS INDEX (w USD) Rosja 1348,19 -0,72 -7,74 -12,86 13,69 -12,96 BIST 100 Turcja 110785,40 -0,38 -3,81 -9,29 6,33 -3,18 WIG 20 Polska 1860,95 -1,52 -3,75 -11,66 -20,06 -13,45 WIG Polska 51585,66 -1,24 -3,49 -10,45 -13,86 -10,80 mWIG 40 Polska 3716,26 -0,80 -2,38 -8,06 -10,35 -4,91 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała