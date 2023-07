Znów rekordy hossy na GPW. Nowy szczyt WIG20 pod przywództwem KGHM-u

WIG20 poprawił dotychczasowy rekord hossy i na mniej niż 1 proc. zbliżył się do poziomu 2200 pkt., gdzie był notowany przed wybuchem wojny w Ukrainie. Indeks wspiął się na nowy szczyt przy wydatnym wsparciu kursu KGHM-u, który zyskiwał pośrednio dzięki doniesieniom z posiedzenia Biura Politycznego rządzącej w Chinach Partii Komunistycznej. Rekordy hossy poprawiły także WIG i mWIG40.

fot. alberto clemares exposito / / Shutterstock

WIG20 zyskał 0,37 proc., a w czasie sesji był na poziomie 2187,81 pkt., co jest nowym szczytem obecnej hossy i oznacza, że do poziomu 2200 pkt. indeksowi zabrakło ledwie 0,5 proc. Na koniec sesji WIG wzrósł o 0,31 proc., a nowy szczyt hossy wyznaczył na 72 110,46 pkt. i do historycznego rekordu zabrakło nieco ponad 4 proc.

Wyżej był także mWIG40, który ostatecznie zyskał 0,32 proc., a nowy szczyt ustalił na 5 366,17 pkt. Pod kreską znalazł się sWIG80 po spadku o 0,18 proc. Obroty przekroczyły 867 mln zł, z czego 666 mln dotyczyło WIG20.

W środę przed rynkami początek cyklu decyzyjnego banków centralnych, który rozpocznie amerykański Fed. Ważniejszy od samej decyzji, która jest już przez rynek zapewne wyceniona, będzie komunikat, a w nim wyczekiwane sugestie w sprawie ewentualnego zakończenia cyklu agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej.

Wtorek był więc klasycznym dniem wyczekiwania z małymi zmianami indeksów, ale „czekającymi” po zielonej stronie rynku. Drugim czynnikiem szerokiego sentymentu są wyniki największych giełdowych spółek, z których we wtorek po sesji raporty pokażą Alphabet i Microsoft. Ponadto pojawił się raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który podniósł prognozy dynamiki PKB dla kilku gospodarek, w tym Polski, USA (1,8 proc. vs 1,6 proc. poprzednio) czy strefy euro (0,8 proc. vs 0,7 proc. poprzednio), wpisując się w narrację "miękkiego lądowania".

Na GPW przy stabilnym kursie dolara do złotego sesja przyniosła przesuniecie szczytu hossy na WIG, WIG20 i mWIG40 osiągnięte rano po mocnym otwarciu handlu. Wyróżniał się zwłaszcza kurs KGHM-u rosnący o przeszło 3 proc. To efekt dalszych zwyżek cen miedzi, które reagowały na doniesienia z Chin, gdzie władze partii komunistycznej sygnalizują stymulację gospodarki, która jest największym konsumentem metali przemysłowych. Sesję kurs KGHM-u skończył ze wzrostem o 5,13 proc. przy ponad 132 mln zł obrotu – największych na rynku.

W portfelu dużych spółek wyróżnił się tez kurs PZU (3,63 proc.), który powrócił dynamicznie ponad poziom 40 zł niewidziany od początku lipca, co może sugerować chęć powalczenia o nowe kilkuletnie maksimum. Także kurs JSW (2,42 proc.) świecił we wtorek wyraźnie na zielono.

Przed publikacją raportu za drugi kwartał 2023 r. lekko zyskały akcje Orange Polska (0,33 proc.). Konsensus PAP Biznes zakłada 3196,4 mln zł przychodów, 806,1 mln zł.

Po kreską z WIG20 było w sumie 12 spółek, z których najwięcej oddał kurs Cyfrowego Polsatu (-1,58 proc.). Największym obciążeniem były spadające ceny akcji Orlenu (-0,91 poc.) i Dino (-0,83 proc.) przy relatywnie wysokich obrotach – odpowiednio 103 i 45 mln zł. Niżej był też największe banki, poza mBankiem (0,72 proc.).

Z szerokiego rynku warto zwrócić uwagę na Asbis (2,57 proc.), który poinformował o otwarciu spółek zależnych w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, Mołdawii, Maroku i RPA.

Także XTB (2,40 proc.) przykuwało uwagę, ponieważ w środę, 26 lipca, przedstawi wstępne wyniki za drugi kwartał 2023 r. Konsensus PAP Biznes zakłada 339,5 mln zł przychodów, 184,8 mln zł EBITDA, 177,9 mln zł EBIT i 154,8 mln zł zysku netto.

Z kolei niżej był kurs Ciechu (-3,12 proc.), gdzie analityk Erste Group obniżył rekomendację dla spółki do "sprzedaj" z "trzymaj" i wyznaczył cenę docelową akcji spółki na poziomie 41,6 zł.

Najwięcej przy znaczących obrotach zyskały natomiast akcje Archicomu (17 proc.), bo Echo Investment poinformowało, że NWZ spółki wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Archicomu tytułem wkładu niepieniężnego (aportu). W zamian za wniesienie aportu Echo ma objąć nowo wyemitowane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Archicom. Ich cena emisyjna została określona na 36,34 zł za sztukę.