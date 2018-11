Znów mocne wzrosty. WIG20 najwyżej od dwóch miesięcy

Kolejny udany dzień ma za sobą WIG20. Tym razem paliwo do wzrostów przypłynęło zza oceanu. Ponownie wyraźnie słabiej wypadły jednak indeksy średnich i mniejszych spółek.

Duży wpływ na to, co w dzisiaj działo się na rynkach, miało wczorajsze wystąpienie szefa Fed. Zmiana retoryki Jerome'a Powella na pierwszy rzut oka była kosmetyczna, ale rynek przyłożył do niej olbrzymią wagę. Stopy procentowe są "tuż poniżej" (ang. just below) poziomu postrzeganego za neutralny - powiedział Powell. Wcześniej mówił, że cena pieniądza w Rezerwie Federalnej ma jeszcze "długą drogę" (ang. long way) do poziomów neutralnych.

W reakcji na tę wypowiedź dolar wczoraj wieczorem słabł, giełdy zyskały zaś nową pożywkę do wzrostów. S&P500 środową sesję zamknął aż 2,3-proc. na plusie, zielono od czwartkowego poranku było także w Europie. Co istotnie WIG20 ponownie zdołał odnaleźć się w czubie peletonu i pod względem wzrostów ustąpił tylko indeksowi greckiemu. Warto dodać, że beneficjentami gołębiego powiewu zza oceanu były przede wszystkim rynki wschodzące: Polska, Grecja, Turcja, Bułgaria czy Rosja. Przykładowo choć WIG20 rósł dziś o 1,7 proc., główne indeksy w Paryżu (CAC) i Frankfurcie (DAX) ledwie oderwały się od kreski.

Ponownie słabiej od WIG20 wypadły także pozostałe główne indeksy GPW. WIG zyskał dziś 1,4 proc., mWIG 0,7 proc., sWIG zaś ledwie 0,1 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 965 mln zł, pozytywnie wyróżniały się więc na tle wyników z ostatnich miesięcy.

Wśród indeksu blue chipów najbardziej zyskał Alior (+5,28 proc.). Dobrze zachowywały się i inne banki, ich indeks branżowy zyskał 1,83 proc. Zwyżkował również kurs PKN Orlen (+2,68 proc.), który znajduje się na najwyższym poziomie od 24 stycznia. Dziś potwierdzona została informacja, że Orlen będzie oficjalnym partnerem Williams Martini Racing. Logotyp Orlen znajdzie się na bolidach i kombinezonach zawodników występujących w tych najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wyścigach świata.

Słabo radziła sobie energetyka. Energa, ze stratą 1,5 proc. była najsłabszym ogniwem indeksu. Tauron stracił 1,4 proc., PGE zaś 0,9 proc. Dla tej ostatniej to kolejne spadki po wczorajszej negatywnej reakcji inwestorów na zamiar wykupienia wszystkich udziałów w spółce odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej. PGE ma obecnie 70 proc. udziałów, po 10 proc. należy do KGHM-u, Enei i Tauronu. Miedziowy kombinat przyznał dziś, że jest gotów sprzedać swoje udziały w spółce. Kurs KGHM-u nie zareagował jednak na tę informację szczególnie mocno, spółka zyskała 0,4 proc.

Adam Torchała