Znów mocna sesja na GPW. Wzrosty w odzieży i grach

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Po bardzo udanym poniedziałku na GPW, wtorek przyniósł kontynuację wzrostów. Wyróżniały się m.in. akcje producentów gier oraz spółek odzieżowych.

WIG20 po wczorajszej świetnej sesji, na której w końcu - pierwszy raz od lutego - zamknął dzień powyżej 2000 pkt., dziś rozgościł się powyżej tego poziomu. Po wzroście o 0,6 proc. indeks polskich blue chipów osiągnął dziś poziom 2016 pkt. To jednak nie on był bohaterem dnia. Aż o 1,6 proc. urósł mWIG40, a o 2,4 proc. sWIG80. Szeroki WIG wzrósł 0,9 proc. Obroty wyniosły niecałe 1,1 mld zł, co jak na ten rok można uznać za skromny wynik. Przypomnijmy jednak, że transakcje zaliczane do rozliczenia podatkowego 2020 można było dokonać do wczoraj.

Warto dodać, że dzisiejsza sesja była swego rodzaju sesją dwóch prędkości. Na fali wczorajszych sukcesów i udanej porannej sesji m.in. w Japonii, także i na GPW dominował optymizm. W kolejnych godzinach handlu mniejsze indeksy zyskiwały, WIG20 tracił jednak impet. Warto dodać, że indeks ten wczoraj zdecydowanie wyróżniał się na europejskim tle, więc o wzrosty było mu ciężej. Po drugie w ciągu dnia słabły i główne zagraniczne indeksy, także w USA sesja rozpoczęła się dość neutralnie.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Tło dla wydarzeń na giełdzie stanowiło mocne osłabienie złotego związane - jak podejrzewa część ekspertów - z interwencją NBP. To zła informacja dla Kowalskich i importerów, jednak dobra dla eksporterów, co wspomagało dzisiejsze wzrosty niektórych spółek.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty notowały dziś papiery. LPP (+3,9 proc.). O ponad 3 proc. w górę poszły także papiery CCC. Ponad 2-proc. wzrosty notowały również akcje Dino, CD Projekt i Polsat. Po spadkowej stronie znalazło się sześć spółek, jednak tylko jedna - Orange (-1,4 proc.) - straciła ponad 1 proc.

Na szerokim rynku mocne wzrosty notowali m.in. producenci gier (Vivid +14 proc., CI Games +8 proc., AI Games +8 proc.) oraz m.in. Polimex (+28 proc.), Trakcja (+15 proc.), czy Mercator (+10 proc.). Wzrostami pierwszy dzień notowań zakończył także dzisiejszy debiutant - spółka Dadelo (+6,7 proc.).

Adam Torchała