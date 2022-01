Znów bez porozumienia między górnikami a zarządem PGG. Będzie referendum strajkowe

fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

Bez porozumienia zakończyły się poniedziałkowe rozmowy związkowców z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z zarządem spółki w sprawie postulatów płacowych zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego. Mediacje mają być kontynuowane w najbliższą środę w południe.

Niezależnie od planowanej kontynuacji rozmów związki zapowiedziały realizację przedstawionego wcześniej harmonogramu dalszych działań. We wtorek w kopalniach odbędą się masówki, a w środę ma rozpocząć się referendum strajkowe.

Poniedziałkowe rozmowy z udziałem mediatora w katowickiej siedzibie PGG trwały blisko dwie godziny. Nie zakończyły się porozumieniem, ale też nie podpisano protokołu rozbieżności. Strony zdecydowały, że w środę powrócą do rozmów.

Prezes nie odpowiedział na pytanie, czy widzi szansę osiągnięcia kompromisu w toczącym się sporze.

"To był bardzo trudny dzień negocjacji - bardzo dużo argumentów, bardzo dużo faktów, liczb. Prowadzimy te negocjacje dalej, kolejny dzień negocjacji w środę" - powiedział dziennikarzom prezes największej górniczej spółki.

"Zakładamy, będziemy pracować nad tym, żeby te rozstrzygnięcia przyszłe, w przyszłych okresach, miały charakter pozytywny, i żebyśmy umieli się w tej materii porozumieć" - zapewnił Rogala, zastrzegając, iż "dla dobra postępowania" nie chce wchodzić w detale sprawy i przytaczane w sporze argumenty. "Pracujemy, będziemy rozmawiać w środę" - podsumował prezes.

Przedstawiciele związków wyrazili nadzieję, że do środy zarząd PGG zrewiduje swoje stanowisko i przyjmie związkowe postulaty - chodzi o zwiększenie średniego wynagrodzenia w PGG do 8200 zł brutto oraz wypłatę jednorazowego świadczenia dla załogi, jako rekompensaty za wzmożony wysiłek (m.in. prace w weekendy) od września do grudnia ub. roku.

Związki domagają się rekompensaty dla załogi za przepracowane od września do grudnia ub. roku weekendy i wzrostu średniego wynagrodzenia w firmie. W ub. tygodniu przez 48 godzin związkowcy blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalń do elektrowni. Podobną, dobową blokadę przeprowadzono przed świętami. Kolejna – bezterminowa – ma rozpocząć się 17 stycznia, chyba że wcześniej dojdzie do porozumienia.

W zeszłą środę sztab protestacyjno-strajkowy ogłosił, że jeżeli w sporze toczącym się w PGG nie dojdzie do kompromisu, 17 stycznia rozpocznie się bezterminowa blokada wysyłki węgla z kopalń spółki do elektrowni, a na 12 i 13 stycznia zapowiedziano referendum strajkowe w kopalniach. Dzień wcześniej w zakładach górniczych odbędą się masówki.

autor: Marek Błoński