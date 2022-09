"Zniszczenia wojenne" - nowa seria filatelistyczna Poczty Polskiej

/ Poczta Polska

Poczta Polska rozpoczyna nową serię filatelistyczną "Zniszczenia wojenne". Zburzony przez Niemców w grudniu 1944 r. Pałac Saski znalazł się na pierwszej z serii kartce z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, którą zaprezentowano w piątek w Warszawie.

Obecny na piątkowej prezentacji i w warszawskiej siedzibie Poczty Polskiej wicepremier i minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin powiedział: "Przykład Pałacu Saskiego pokazuje, że zniszczenia II Wojny Światowej, które dotknęły nas, Polaków, dotknęły Polskę z rąk niemieckich okupantów, są ciągle żywą, niezabliźnioną raną. Pałac Saski nie został dotychczas odbudowany, lecz jest nadzieja, że tak się wiele dziesięcioleci po wojnie, stanie. Pałac Saski nie został zniszczony w wyniku działań wojennych. Zniszczono go podczas zorganizowanej akcji wyburzania Warszawy w akcie zemsty za Powstanie Warszawskie. Warszawa jako stolica Polski miała przestać istnieć, ofiarą tych wyburzeń, obok tysięcy innych budynków stał się również Pałac Saski".

"Ta seria będzie przypominać, co spotkało nasz naród podczas II Wojny Światowej. Będzie też ważnym elementem batalii o zadośćuczynienie. Trzeba dzisiaj o tym mówić, bo są nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce ludzie, którzy uważają, że Polska nie powinna dopominać się zadośćuczynienia za te straty. Właśnie poprzez przypominanie takich epizodów jak zburzenie Pałacu Saskiego możemy tę wiedzę wszystkich, którzy nie rozumieją, uzupełnić. Szokujące są informacje, że 80 proc. młodych Niemców uważa, że Niemcy były ofiarą II Wojny Światowej. To jest smutny wynik polityki zacierania odpowiedzialności za II Wojnę Światową, ale z drugiej strony - także wynik naszej bierności, małej aktywności. Zbyt mało mówiliśmy, kto był ofiarą, a kto był katem. Przez wiele lat próbowano nam taką fałszywą narrację o wojnie wmawiać. Musimy dzisiaj krzyczeć i mówić, że Polska i polski naród były ofiarą" - powiedział wicepremier Jacek Sasin

Kartka pocztowa z motywem zburzonego w grudniu 1944 r. Pałacu Saskiego została zaprojektowana przez Jarosława Ochendzana. Poczta Polska wyda ją w nakładzie 5000 egz. Jest pierwszą z nowej serii filatelistycznej "Zniszczenia wojenne". Poczta Polska wprowadziła ją do obiegu 31 sierpnia br.

"Warszawa w ciągu 5 lat II wojny światowej stała się morzem ruin i wielkim cmentarzem. Oczywiście zniszczenia wojenne dotknęły cały kraj, ale to Warszawa jest tutaj najbardziej +umęczonym+ miastem. Dlatego też rozpoczynając nową serię kartek pocztowych postanowiliśmy jako symbol zburzonego miasta pokazać Pałac Saski. Cudem ocalały Grób Nieznanego Żołnierza staje się dziś zaczątkiem odbudowy jednego z najokazalszych pałaców i zabytków stolicy. Mam nadzieję, że nasza kartka ukazująca niegdysiejszą świetność zabytku oraz to, co pozostawili po sobie niemieccy okupanci przekona tych jeszcze nieprzekonanych, że warto inwestować w odbudowę pereł naszej dawnej świetności" – powiedział p.o. prezesa Zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

Według oceny historyków zabudowa Warszawy została podczas II Wojny Światowej zniszczona w ok. 85 proc. Niektóre obszary jak Stare Miasto zostały zburzone w ponad 90 proc. Od 1 sierpnia 1944 r. do 17 stycznia 1945 r niemieccy saperzy wysadzili w Warszawie wiele obiektów. Jednym z nich był zburzony pod koniec grudnia 1944 r. Pałac Saski. Ocalał tylko fragment arkad budynku z Grobem Nieznanego Żołnierza przy Pl. Piłsudskiego.

Zgodnie z przedstawionym 1 września br. raportem, ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów. Naukowcy szacują, że podczas II Wojny Światowej życie straciło co najmniej 5,2 miliona obywateli polskich. (PAP)

autor: Maciej Replewicz

mr/ aszw/