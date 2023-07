Zniszczenia w historycznym centrum Odessy po rosyjskim ataku rakietowym

W wyniku ataku rakietowego ucierpiało historyczne centrum Odessy, w tym sobór prawosławny. Władze i media publikują zdjęcia zniszczeń w tym mieście na południu Ukrainy. „Rosjanie poczują odpowiedź za atak na Odessę” - oświadczył rano w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Rakiety wystrzeliwane w cywilne miasta, budynki mieszkalne, cerkiew. Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla rosyjskiego zła. I za Odessę rosyjscy terroryści otrzymają odpowiedź. Z pewnością tę odpowiedź poczują” - napisał w Telegramie Zełenski.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



