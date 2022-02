Znikną ograniczenia w tranzycie kolejowym z Ukrainy do Polski

fot. Aleksandoor / / Shutterstock

Od 10 lutego nastąpi zniesienie ograniczeń tranzytowych dla towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski - poinformował w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po spotkaniu z przedstawicielami rządu Ukrainy w Krasiczynie.

"Dziękuję ministrowi infrastruktury Ukrainy za dobrą rozmowę. Tranzyt kolejowy przez Ukrainę do Polski ruszy 10 lutego" - napisał na Twitterze Adamczyk.

Sobotnie spotkanie - jak poinformował PAP rzecznik prasowy resortu infrastruktury Szymon Huptyś - było kontynuacją rozmów, prowadzonych w ubiegłym tygodniu w Kijowie. Przypomniał, że jego głównym tematem było zniesienie ograniczeń tranzytowych przez Ukrainę do Polski. Ponadto - jak dodał - strona ukraińska zadeklarowała modernizację linii kolejowej łączącej ją z Polską.

Polskie Ministerstwo Infrastruktury zabiegało o odwołanie decyzji strony ukraińskiej dotyczącej bezterminowego ograniczenia tranzytu kolejowego przez Ukrainę oraz zakazu użytkowania wagonów własności kolei ukraińskich na terytorium Polski.

Ukraińskie koleje państwowe Ukrzaliznycia, komentując pod koniec stycznia wprowadzenie zakazu tranzytu pociągów do Polski, informowały, że "do rozwiązania sprawy wznowienia tranzytu koleją przez Ukrainę do Polski potrzebne są obopólne działania dwóch krajów". Jak dodano, "obecnie istnieją dwa problemy: sytuacyjny – nagromadzenie wagonów - i systemowy – przestarzała infrastruktura i polityka taryfowa. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

