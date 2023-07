Znikają sklepy spożywcze. Od objęcia władzy przez PiS zamknął się co dziesiąty

Od objęcia władzy przez PiS zniknął niemal co dziesiąty sklep spożywczy - informuje we wtorek "Rzeczpospolita". Nie pomogły działania rządu w postaci zakazu handlu w niedzielę czy podatku handlowego, które miały trend powstrzymać - dodano.

"Rzeczpospolita" pisze, że w ostatnich sześciu miesiącach rynek handlu detalicznego mierzony liczbą sklepów detalicznych skurczył się o blisko 2 tys., co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stanowi spadek o nieco ponad 0,5 proc.

Gazeta wskazała, powołując się na szacunki Dun & Bradstreet, przygotowane dla „Rzeczpospolitej”, że liczba sklepów na polskim rynku na koniec czerwca 2023 roku wyniosła 370,1 tys. W tej liczbie największa grupa to sklepy ogólnospożywcze, ich ubyło 500, ale problem jest szerszy.

"Od początku roku detaliści zawiesili blisko 4,7 tys. działalności sklepów, co stanowi blisko 80 proc. wszystkich zawieszonych działalności z 2022 r." – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet. "Wszystko wskazuje na to, że jeśli tak wysoki trend utrzyma się w kolejnych miesiącach, to liczba zawieszonych działalności sklepów na koniec 2023 r. będzie bliska 10 tys., co w porównaniu z końcem 2022 r. będzie stanowić wzrost o prawie 100 proc." – dodał.

E-commerce też dobija handel

Obliczono, że w ujęciu procentowym najszybciej kurczy się rynek detalicznej sprzedaży ryb (spadek o 2,6 proc.), księgarni i sprzedaży art. piśmienniczych (spadek o 1,4 proc.), sklepów obuwniczych (spadek o 1,4 proc.). "Trudno oprzeć się wrażeniu, że największe spadki notuje się w branżach zdominowanych przez e-commerce" – mówi ekspert.

Według dziennika kurczenie się liczby sklepów widoczne jest od dawna, jednak ich liczba na naszym rynku jest wciąż niemal najwyższa w Europie. Zaznaczono, że w ostatnich latach trend ograniczyła pandemia, a nie decyzje polityków. W czasie lockdownów wielu konsumentów wolało robić zakupy częściej, ale w mniejszym tłoku i bliżej domu.

"Trendem obecnym, jak i przyszłym jest robienie większych zakupów w dużych sklepach, a codziennych (mniejszych) w sklepach osiedlowych" – mówi Anna Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito. "Małe sklepy nie są najczęściej w stanie oferować niższych cen niż dyskonty czy hipermarkety, które działają w oparciu o efekt skali. Wyższa cena najczęściej jednak jest rekompensowana przez wyższej jakości produkty i indywidualne podejście do klienta, które wielu Polaków wysoko ceni – dodaje. (PAP)

