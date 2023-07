Znany youtuber przejął klub piłkarski. “Jaki kraj, taki Abramowicz”

Popularny polski youtuber Szymon "Isamu" Kasprzyk ogłosił, że przejął klub piłkarski, mający 50-letnią tradycję. Orkan Jarosławiec popadł w problemy finansowe i potrzebował pomocy, z którą przyszedł właśnie nowy właściciel. Szymon Kasprzyk twierdzi, że ma ambitne plany na rozwój tego projektu.

fot. IsAmU / / Twitter

Szymon "Isamu" Kasprzyk to polski youtuber, zawodnik Fame MMA, a także założyciel drużyny e-sportowej Pompa Team. W internecie zasłynął głównie z nagrywania gameplayów z gier FIFA czy Counter Strike oraz vlogów ze swojego życia.

Szymon Kasprzyk przyznaje, że z Orkanem Jarosławiec wiąże go sentyment, ponieważ przychodził na mecze tej drużyny jako młody chłopak. Gdy klub popadł w problemy finansowe, youtuber zdecydował się go wykupić i odbudować. Zaczęło się od zmiany nazwy. Orkan Jarosławiec to już przeszłość, od teraz mamy do czynienia z Pompa Team.

W planach nawet nowy stadion

W nagraniu opublikowanym przez youtubera Szymon Kasprzyk mówi o ambitnych planach. “Jeśli ten projekt wypali, pojawią się sponsorzy, drużyna zacznie grać, pomyślałem, żeby gdzieś blisko Środy kupić hektar ziemi i stworzyć własny, cudowny stadion. A może półtora hektara, to dobudujemy boiska młodzieżowe. Plany są duże”.

Wiadomo jednak, że na stadionie ktoś musi grać. Obecnie w Pompa Team występuje tylko jedenastu zawodników, dlatego Szymon Kasprzyk ogłosił nabór. Zaapelował o wysyłanie CV wraz z nagraniami potwierdzającymi umiejętności piłkarskie. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Drużyna ma już również nowego trenera.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Po kilku godzinach mamy

164 piłkarskie CV

52 oferty sponsorskie

Uaa robi się poważnie!

Czuje to! Uratujemy ten klub ⚫️🟡 — IsAmU (@szymon_kasprzyk) July 27, 2023

Na nagraniu Szymon Kasprzyk śmieje się, że “jaki kraj, taki Abramowicz”, ale Pompa Team to nie jest odosobniony przypadek w Polsce. W 2018 roku został założony KTS Weszło S.A., którego prezesem jest Krzysztof Stanowski z “Kanału Sportowego”.

Pompa Team zmagania w wielkopolskiej A-klasie rozpocznie już niebawem. Pierwsze spotkanie zaplanowano na końcówkę sierpnia, a rywalem drużyny z Jarosławca będzie Vitcovia Witkowo.

PB