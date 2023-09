Jacek Bartosiak i gen. Skrzypczak wypuszczają geopolityczną grę

Pod koniec października premierę będzie miało demo gry „Play of Battle”, opierającej swoją rozgrywkę na geopolitycznej sytuacji na świecie i dającej możliwość rozwiązywania konfliktów za pomocą prowadzonych wojen - wynika z komunikatu spółki o tej samej nazwie co gra. Za projektem stoi znany komentator dr Jacek Bartosiak, a także gen. Waldemar Skrzypczak.

fot. Adam Chelstowski / Forum / /

"Oficjalną, publiczną premierę demo “Play of Battle” zaplanowaliśmy na 26 października w warszawskiej Kinotece, by zaprezentować efekty naszej pracy graczom i inwestorom. Szczególnie zależało nam na uzyskaniu bardzo wysokiego poziomu realizmu, charakterystycznego dla najlepszych gier wojennych" – komentuje Jacek Bartosiak, prezes spółki Play of Battle.

W radzie nadzorczej spółki powstałej 2021 r. zasiada m.in. generał Waldemar Skrzypczak, natomiast doradcą zarządu jest prof. Norman Davies, dobrze znany historyk i autor monumentalnej książki „Boże Igrzysko. Historia Polski”. Cały zespół Play of Battle liczy 17 osób, które łączą kompetencje zarówno w zakresie produkcji gier, jak i wiedzy na temat współczesnej geopolityki oraz wojskowości.

Efektem ich pracy jest gra o takim samym tytule jak nazwa spółki. Pomysł na grę „Play of Battle” powstał kilka lat temu, ale prace nad projektem rozpoczęto w II połowie 2021 roku. W grze miejsce i czas akcji to świat w latach 2008-25. Twórcy stawiają na odwzorowanie aktualnej sytuacji politycznej, postępowania państw, oraz regionalnych i światowych konfliktów.

„Realizm ma być oddany w tym, z czym borykają się dowódcy na polu współczesnych konfliktów, które w dużej mierze prowadzone są poprzez działania dyplomatyczne, gospodarcze, sankcje ekonomiczne i technologiczne, z uwzględnieniem tzw. drabiny eskalacyjnej konfliktu, a dopiero w ostateczności, poprzez działania zbrojne” – tłumaczy Bartosiak, cytowany w komunikacie prasowym.

Gra ma łączyć cechy tzw. grand strategy wargame, czyli gatunku umożliwiającego graczom sterowanie wybranym państwem w złożonej rozgrywce, ze strategią czasu rzeczywistego (RTS). Gracze będą mogli zarówno sterować wybranym państwem na poziomie geostrategicznym, jak i toczyć bitwy na poziomie operacyjno-taktycznym. Gra będzie miała także duże “replayability”, tzn. gracz będzie mógł rozpocząć ją i przejść wielokrotnie – informuje komunikat.

Zaplanowana na 26 października prezentacja dema “Play of Battle” jest jednocześnie osiągnięciem kamienia milowego w rozwoju produkcji i podsumowaniem fazy koncepcyjnej. Celem stworzenia prototypu było jak najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości przedstawionej w twórczości dr. Jacka Bartosiaka i przeniesienie jej do świata gry - podsumowuje spółka.

Udziałowcem Play Of Battle jest notowany na NewConnect producent gier Noobz from Poland, który ma blisko 40 proc. akcji i wypuszczał w przeszłości gry takie jak np. “Total Tank Simulator”. Play of Battle w tzw. crowdfundingu udziałowym pozyskał od inwestorów 1,54 mln zł na projekt.

Michał Kubicki