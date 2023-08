Znany bank wprowadza darmową funkcję. Pieniądze trafią do odbiorcy natychmiast

Przelew na telefon za pomocą Blika cieszy się bardzo dużą popularnością. Nic w tym dziwnego – taka operacja jest bezpłatna, a środki dochodzą do odbiorcy niemal natychmiast. Kolejny bank pochwalił się, że udostępnia taką usługę swoim klientom.

fot. VECTOR FUN / / Shutterstock

Standardowe przelewy międzybankowe realizowane są za pomocą systemu Elixir obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Taka dyspozycja dociera do odbiorcy z reguły tego samego dnia lub w kolejny dzień roboczy. Przewagę nad tym systemem ma Express Elixir, dzięki któremu odbiorca otrzymuje środki niemal natychmiast. Z systemu Express Elixir można korzystać w bankowości internetowej (opłata około 5 zł), w placówkach (kosztuje około 10 zł), a także w telefonie. Tę ostatnią opcję wykorzystuje Blik do przelewów na telefon. Jest ona bezpłatna.

Bank Pocztowy pochwalił się dziś, że wdrożył do swojej aplikacji przelewy na telefon Blik. Są one dostępne w nowej wersji aplikacji, ale jeszcze nie dla wszystkich. Usługa zostanie udostępniona klientom w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Przelew na telefon Blik jest usługą realizowaną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wcześniej bank rozszerzył możliwość realizacji i otrzymywania przelewów natychmiastowych do trybu 24/7, dzięki czemu niezależnie od pory dnia środki z przelewu natychmiastowego trafiają do odbiorcy w ciągu kilku minut.

Jak działa przelew na telefon Blik?

Aby zrealizować dyspozycję przelewu na telefon, nie musimy znać rachunku bankowego odbiorcy – wystarczy sam numer telefonu. Warunkiem jest, że numer ten został przez odbiorcę wcześniej zarejestrowany w usłudze. W formatce Przelewu na telefon Blik wystarczy podać numer telefonu (bądź wybrać go z listy kontaktów w smartfonie), wprowadzić kwotę i potwierdzić transakcję – środki przekazane w ten sposób znajdą się na rachunku odbiorcy natychmiast, niezależnie od tego, w jakim banku odbiorca przelewu ma konto.

- Rozwiązanie to jest idealne, jeśli np. w ostatniej chwili przypomnieliśmy sobie o konieczności opłacenia jakiegoś zobowiązania. Już teraz - niezależnie od pory dnia - środki z przelewu natychmiastowego trafią do odbiorcy w ciągu kilku minut, również jeśli to klient Banku Pocztowego jest odbiorcą takiego przelewu – mówi Joanna Moskalik, Zastępca Dyrektora Departament Produktów Detalicznych i Rozwoju Bankowości Cyfrowej.

Przelewy na telefon Blik coraz popularniejsze

Warunkiem niezbędnym do otrzymania środków na swoje konto w Banku Pocztowym, przekazanych natychmiastowym przelewem na telefon Blik, jest rejestracja w tej usłudze za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku. Wystarczy jedynie włączyć tę funkcjonalność w aplikacji Pocztowy, by po chwili nasz numer telefonu komórkowego został przypisany do konta i tym samym mógł zostać wskazany przez nadawcę przelewu na telefon Blik.

Przelewy na telefon Blik cieszą się dużą popularnością. Z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że w I kwartale 2023 r. użytkownicy wykonali niemal 83 mln takich transakcji, co stanowi wzrost o 88 proc. do poprzedniego roku. Jedna piąta wszystkich transakcji realizowanych Blikiem to płatności P2P.