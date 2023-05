Znana sieć fast food zamknie do 400 restauracji

Do końca 2023 roku znana sieć restauracji fast food - Burger King - zamknie ok. 400 lokali. Trwający od lat wyścig z McDonald's wchodzi bowiem w kolejną prostą. Restauracje przeznaczone do zamknięcia znajdują się na terenie USA.

fot. Valeria Boltneva / / Pexels

Informację o planowanym zamknięciu 300-400 lokali przekazał prezes Restaurant Brands International Inc., właściciela Burger Kinga, Joshua Kobza. W Polsce operatorem sieci jest spółka Amrest.