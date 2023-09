Znana aktorka usłyszała zarzut za reklamę wódki

Wódka, piwo, a może 0 procent? Alkoholowa Mapa Polski, czyli co i gdzie kupujemy najczęściej Najmniej alkoholu kupują mieszkańcy województwa podkarpackiego, a jeśli już - to gustują w whisky. Kto najczęściej kupuje wódkę? Gdzie króluje piwo "normalnie", a gdzie to bez procentów? Przedstawiamy mapę alkoholową Polski opracowaną przez aplikację PanParagon.