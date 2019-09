PKW wylosowała numery list komitetów wyborczych

1 dla PSL, 2 dla PiS, 3 dla SLD, 4 dla Konfederacji i 5 dla KO - to numery list wyborczych wylosowane w piątek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej dla ogólnopolskich komitetów, które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

W losowaniu numerów list wyborczych wzięło udział łącznie dziewięć komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Najpierw losowane były numery dla pięciu komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.

przypadł PSL - PiS - SLD - Konfederacji Wolność i Niepodległość - Koalicji Obywatelskiej.

Następnie wylosowane zostały numer dla komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w mniejszej liczbie okręgów. I tak numer 6 będą miały listy KW Prawica, 7 - KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, 8 - KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, a 9 - KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

autor: Karol Kostrzewa, Wiktoria Nicałek