Znamy cenę akcji People Can Fly

People Can Fly

- Inwestorzy zgłosili popyt na akcje PCF Group znacznie przewyższający liczbę oferowanych akcji w IPO Cena emisyjna dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona powyżej ceny maksymalnej - informuje spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd spółki PCF Group SA w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, ustalił:

ostateczną cenę akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych na 46 PLN

ostateczną cenę akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych na 50 PLN

ostateczną cenę akcji nowej emisji dla inwestorów w transzy pracowniczej na poziomie 41,4 PLN za jedną akcję nowej emisji, tj. 90% ostatecznej ceny akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych

Ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach Oferty na 4.125.024, w tym: 2.062.512 akcji nowej emisji oraz 2.062.512 akcji sprzedawanych w ofercie przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z czego do inwestorów indywidualnych trafi 618.750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42.297 akcji nowej emisji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1.401.465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane.

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 7 do 9 grudnia. Przydział akcji oferowanych jest planowany do 11 grudnia. Całkowita wartość oferty publicznej spółki PCF Group SA, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie ponad 203 mln PLN brutto. To drugie największe tegoroczne IPO po Allegro. By znaleźć kolejną wyższą ofertę, trzeba się cofnąć do 2017 roku i debiutu Play.

- Zakończyliśmy z sukcesem bardzo intensywny road show z inwestorami instytucjonalnymi. Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło, że inwestorów bardzo przekonała nasza strategia, która obejmuje rozwój globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG - mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group SA.

- Cena emisyjna dla inwestorów profesjonalnych została ustalona powyżej pierwotnie założonej ceny maksymalnej, co zdarza się po raz trzeci w historii naszego rynku kapitałowego, a mimo to przewidujemy bardzo istotną redukcję w tej transzy. Uznajemy to za ogromny sukces i niezwykle silną motywację do dalszej pracy na rzecz rozwoju spółki. Z uwagi na duży popyt na oferowane przez PCF akcje spodziewamy się także bardzo istotnej redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych - dodaje Wojciechowski.

Szerzej o debiucie i ofercie People Can Fly pisaliśmy w artykule "People Can Fly idzie na giełdę [Analiza IPO]". Obecnie studio pracuje w głównej mierze nad grą „Outriders”, której premiera zaplanowana jest na 2 lutego 2021 roku. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie.