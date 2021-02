Znalazł portfel i próbował wypłacić gotówkę z konta. Grozi mu 10 lat więzienia

fot. ASkwarczynski / Shutterstock

30–latek z powiatu tarnobrzeskiego znalazł portfel na parkingu przed jednym ze sklepów. Przywłaszczył go i próbował przy pomocy karty bankowej ukraść z konta 4 tys. zł. Teraz mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.

Jak poinformowała w sobotę podkarpacka policja, 49–letni mieszkaniec Grębowa w miniony poniedziałek zgłosił policjantom kradzież portfela.

"Mężczyzna najprawdopodobniej zgubił portfel na parkingu przy markecie spożywczym w Grębowie. Kiedy po paru minutach zorientował się, że go nie ma, wrócił na miejsce. Jednak zguby już tam nie znalazł. Pokrzywdzony twierdził, że w portfelu było ponad 150 złotych, dokumenty i karta bankowa" – podała policja.

Funkcjonariusze na podstawie zapisu monitoringu ustalili, że młody mężczyzna, który przyjechał na zakupy do sklepu, zaparkował pojazd w miejscu, gdzie wcześniej stało auto 49-latka. Kiedy zauważył leżący na ziemi portfel, schował go do kieszeni.

Mężczyzna jeszcze tego samego dnia próbował za pomocą karty bankowej i numeru PIN, który też znajdował się w portfelu, wypłacić w bankomatach gotówkę. Chciał w sumie wyjąć 4 tys. zł. Na szczęście właściciel portfela zdążył zastrzec kartę w banku i transakcje zostały odrzucone.

Policjanci ustalili tożsamość sprawcy. To 30–letni mieszkaniec gminy Baranów Sandomierski, w powiecie tarnobrzeskim.

Śledczy przedstawili 30–latkowi pięć zarzutów popełnienia przestępstw, do których się przyznał. Teraz za swoje postępowanie będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia.

Policja przypomina, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi, zanieść go na policję albo do biura rzeczy znalezionych. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ lena/