"Znachor" od Netfliksa. Platforma wyprodukowała remake słynnego świątecznego filmu

Oszukać czas. Potentat technologiczny wydaje miliony, by odmłodzić ciało

Majątek Bryana Johnsona jest oceniany na prawie pół miliarda dolarów. Z tego co roku wydaje 3 miliony, by odwrócić proces starzenia. Ma mu w tym pomóc sztab lekarzy, suplementy i odpowiednia dieta. By odpowiednio monitorować proces, zrobił m.in. kilkanaście tysięcy zdjęć... swoich jelit. Zupełnie jak u królików doświadczalnych.