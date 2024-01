Zmniejszony apetyt na Teslę. Lek na odchudzanie wyprzedził spółkę Muska

Gigant farmaceutyczny, którego lek na odchudzanie stał się sensacją ubiegłego roku, osiągnął kapitalizację rynkową na poziomie 595 mld dolarów. Tym samym spółka wyprzedziła pod tym względem Teslę - donosi Bloomberg.

fot. canadianPhotographer56 / / Shutterstock

Środowa prezentacja wyników i zapowiedzi spowolnienia w obecnym roku osłabiły akcje Tesli, które straciły podczas wczorajszej sesji 12%, wymazując 85 mld dolarów z rynkowej kapitalizacji spółki. Aktualnie wynosi ona ok. 580 mld dolarów. Od początku stycznia notowania producenta samochodów elektrycznych spadły o 1/4, po podwojeniu się w zeszłym roku.

Notowania Tesli - styczeń 2024 (Tradingview)

W tym czasie gigant farmaceutyczny Eli Lilly kontynuuje dobrą passę z 2023 r. Spółka stała się w nim obiektem zainteresowania wielu inwestorów za sprawą nowej klasy leków do zwalczania otyłości i cukrzycy o nazwie analogów GLP-1 oraz eksperymentalnych środków do leczenia Alzheimera. Jej akcje zyskały w zeszłym roku prawie 60%, a w 2024 umocniły się o dodatkowe 8%.

Notowania Eli Lilly - styczeń 2024 (Tradingview)

Kapitalizacja rynkowa Eli Lilly osiągnęła w czwartek ok. 595 mld dolarów, co sprawiło, że spółka stała się ósmą najdroższą firmą w Stanach Zjednoczonych, strącając z tej pozycji Teslę. Gigant farmaceutyczny jest zarazem najwyżej wycenianą spółką medyczną na świecie. Jej nowe leki na odchudzanie trafiają na kolejne rynki, przez co inwestorzy liczą na większe zyski. Przed tygodniem do Polski trafił jej lek Mounjaro.

Najdroższe spółki w USA - styczeń 2024 (companiesmarketcap.com)

Zwiększający się kurs akcji oraz wycena amerykańskiego producenta leków, znajduje podobny przykład w Europie. W ubiegłym roku najdroższą spółką w UE stał się duński koncern farmaceutyczny Novo Nordisk. Również w jego przypadku do eksplozji notowań doprowadził m.in. nowy lek na odchudzanie o nazwie Wegovy.

Kapitalizacja rynkowa spółki Novo Nordisk sięga obecnie 470 mld dolarów, wyprzedzając o 100 mld, drugiego na podium, producenta dóbr luksusowych LVMH. Trzecie miejsce w Europie pod względem kapitalizacji zajmuje holenderskie ASML wyceniane na 343 mld dolarów.