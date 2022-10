Zmienny handel na GPW. Ogromny wzrost i jeszcze większy spadek w czasie sesji

fot. Krystian Maj / / FORUM

Pierwsza sesja tygodnia na GPW zakończyła się przewagą wzrostów głównych indeksów. Dopiero silny impuls z Wall Street przekonał inwestorów do odważniejszych zakupów. Skala wzrostów i spadków niektórych kursów liczona była w dziesiątkach procentów.

WIG20 zyskał 1,2 proc. przy wzroście WIG o 0,94 proc. Trochę lepiej wzrosły notowania średnich spółek reprezentowanych przez mWIG40 (0,97 proc.), a sWIG80 spadł o 0,6 proc. Obroty były niskie i wyniosły tylko 652 mln zł, z czego 572 mln dotyczyło WIG20.

Od rana cieniem na polskim parkiecie kładły się doniesienia mediów o wstrzymaniu unijnych środków dla Polski, także z funduszy strukturalnych. Po południu zaprzeczył nim rzecznik rządu, jednak zaciągnięty hamulec, jakim były wątpliwości co do unijnych pieniędzy, ciążył rynkowi. Wystarczy wspomnieć, że indeksy bazowe w tym samym czasie notowały wzrosty, głównie za sprawą lepszych nastrojów po skasowaniu prawie wszystkich cięć podatków w Wielkiej Brytanii.

Po niezwykle zmiennym, ale ostatecznie zakończonym spadkami tygodniu w USA, rosły notowania kontraktów terminowych na tamtejsze indeksy, jednak i to nie przekonywało inwestorów w Warszawie do zakupów. Dopiero bardzo silny start handlu kasowego na Wall Steet ze wzrostami w okolicach 3 proc. na S&P500 zdecydował o poprawie sentymentu na GPW. Przyczyn poprawy nastrojów można doszukiwać się w próbie porządkowaniu brytyjskiego chaosu (widoczne na parze GBP/USD) czy lepszych od oczekiwań wyników Bank of America.

Tracił dolar i rentowności obligacji. Kurs EUR/USD zaczął sprawdzać tygodniowe maksima, a na tym korzystał złoty, który w drugiej połowie dnia odrobił 4 grosze do dolara. Umocnienie zbiegło się w czasie z publikacją przez NBP danych o inflacji bazowej (bez cen żywności, paliw i energii), która wyznaczyła nowe maksimum. Cofnięcie na dolarze szybko wykorzystały ceny surowców, notując co najmniej 1-proc. zwyżki. Z wyjątkiem notowań gazu ziemnego, którego cena zarówno w USA i Europie sukcesywnie tanieje.

Za poprawą sentymentu na GPW nie szły jednak obroty, które mogłyby potwierdzić zdecydowanie kupujących. Inwestorzy mają wątpliwości co do mocnych jednodniowych wybić, które w poprzednich dniach były szybko korygowane. Potwierdzeniem jest też statystyka sesji, gdzie więcej spółek spadło, niż zyskało.Sukcesem niewątpliwie jest zakończenie sesji na WIG20 ponad poziomem 1400 pkt., które w ostatnich dniach było mocnym oporem. Kolejny jest tuż nad nim - przy 1450 pkt.

Sektorowo na GPW sesja dobrze potoczyła się dla 9 indeksów branżowych. Najwięcej zyskały gry (2,91 proc.) oraz energia (2,49 proc.), ale ponad 2 proc. zyskało także górnictwo, a mocne były także banki i paliwa. Na największym minusie skończyły budownictwo (-1,91 proc.) oraz spółki spożywcze (-1 proc.).

W WIG20 aż 16 kursów spółek zakończyło sesje na plusach. Najwięcej zyskały walory PGE (4,76 proc.), którego prezes mówił o potencjalnych akwizycjach grupy oraz ukończeniu prac nad umową z PGG w sprawie dostaw węgla. „Jesteśmy w PGE zabezpieczeni, jeśli chodzi o węgiel” – powiedział prezes.

Dalej dobry sentyment panuje na walorach CD Projektu (3,69 proc.), które wróciły do wzrostów. Mocne były także zachowania kursów Orange (3,22 proc.) oraz PGNiG (2,54 proc.), którego akcje maja być zawieszone w obrocie z końcem października. Powyżej 20 zł znów notowany jest kurs Allegro (2,44 proc.).

Dobra postawa większości dużych banków oraz PKN Orlen i spółek górniczych zdecydowały o końcowym wyniku blue chipów w ujęciu indeksowym.

W drugiej linii najwięcej zyskały walory Mabionu (6,45 proc.) oraz Ten Square Games (5,9 proc.), które w czasie sesji traciły ponad 3 proc. i zaliczyły kolejne minimum trwającej bessy. Z tej pespektywy zmiana notowań jest jeszcze bardziej imponująca.

Na szerokim rynku spadkami wyróżnił się kurs Simfabric (-60,76 proc.) w związku z ustaleniem ceny w transakcji ABB, w której wszystkie akcje sprzedaje największy akcjonariusz. Z kolei po drugiej stronie był kurs Medicalgorithmics (40 proc.), który wzrósł po informacji o rozszerzeniu działalności spółki na rynku w Izraelu.

MKu