Zmienność na GPW i prezes spółki z NewConnect za kratami

Gdyby jedno słowo miało określić, co w tym tygodniu dzieje się na rynkach, byłoby to słowo „zmienność”. W poniedziałek spore wzrosty, we wtorek jeszcze większe spadki, a w środę na powrót śmiałe wzrosty, jednak przy niskich obrotach. W efekcie mimo dużej zmienności WIG20 w zasadzie stoi w miejscu.

WIG20 zyskał 2,07 proc., WIG był wyżej o 1,77 proc. Z kolei mWIG40 wzrósł o 1,58 proc., a s WIG80 zyskał 0,2 proc. Obroty przekroczyły 861 mln zł, z czego 654 mln dotyczyło WIG20.

Fatalny na rynkach akcji wtorek wydaje się, że odszedł w niepamięć. Dane i inflacji z USA, które wstrząsnęły notowaniami dzień wcześniej, zostały chyba przetrawione przez inwestorów, którzy zdają sobie sprawę, że cięcia stóp wcześniej czy później nadejdą. Na rynkach bazowych obserwowano w środę wzrosty indeksów akcyjnych, odreagowujących wtorkową przecenę. Wciąż wysoko były rentowności obligacji po zwyżce z dnia poprzedniego, dolar do złotego dalej był po kursie ponad 4,05 zł.

Presja walutowa nie przeszkadzała tym razem na GPW i indeksy zaliczyły solidne odreagowanie. Na rynku pokazały się dane o krajowym PKB za IV kwartał oraz pakiet danych o PKB w UE. O skali zwyżek na warszawskim parkiecie zadecydowały wzrosty sektora bankowego. NBP pokazał zbiorcze dane za 2023 r., z których wynika, że banki w Polce zarobiły w ubiegłym roku o 160 proc. więcej niż w 2022 r.

Mam więc w tym tygodniu sporą zmienność, która jednak skutkuje konsolidacją po dynamicznych wzrostach od połowy stycznia. WIG20 od kilku dni porusza się między 2290 pkt a 2380 pkt. i trudno przewidzieć, w którym kierunku powędruje poza ten zakres, ale najpewniej podyktowanym narracją z rynków zewnętrznych. Wzrost ze środy nie został jednak potwierdzony obrotami, przez co charakter tego odbicia nie wygląda przekonywająco.

„Prawdopodobnie będziemy musieli poczekać do drugiej połowy roku, aż Fed zacznie ciąć stopy. Problem nie polega tak bardzo na tym, czy bank obniży stopy procentowe w tym roku, ponieważ jest to w tym momencie prawie pewne, ale ile będzie obniżek stóp procentowych” - powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynku w CapitalCom.

W WIG20 najmocniejszy był kurs Aliora (4,44 proc.), Mbanku (4,42 proc.) i Santandera (4,16 proc.), który z kolei we wtorek był najsłabszym bankiem w blue chipach. Inne duże banki także zaliczyły świetną sesję: Pekao (3,16 proc.), PKO (2,81 proc.).

Motyw przewodni środowej sesji, czyli odreagowanie było widać na kursie Pepco (3,59 proc.) przecenionym we wtorek o ponad 9 proc. Okazało się, że za część podaży mógł być odpowiedzialny Qube Research & Technologies Limited, który znów pokazał się na akcjach spółki z oficjalną krótką (0,5 proc. ) w rejestrze KNF.

Nowe wieści nadeszły z KGHM (0,73 proc.), gdzie rada nadzorcza delegowała członka rady nadzorczej, Zbigniewa Bryję, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM.

Pod kreską w WIG20 był tylko kurs LPP (-1,75 proc.) Więc w tym tygodniu.

W niższych segmentach rynku wstępne wyniki pokazał Bank Handlowy (0,19 proc.), gdzie zysk netto wyniósł 449,4 mln zł i okazał się nieco niższy od oczekiwań rynku.

Rada nadzorcza Tauronu (1,03 proc.) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu. Według Polityki Insight, faworytem do objęcia fotela prezesa pozostaje Grzegorz Lot, były wiceprezes Tauronu Sprzedaż, a od 2020 r. wiceprezes Polenergii Sprzedaż.

Z kolei kurs Suneksu (-9,49 proc.) zniżkował, po tym jak założyciel i główny akcjonariusz spółki, zaoferował 2 mln akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

Natomiast po tym jak spółka Synketik (7,92 proc.)podała rekordowe wyniki, które dodatkowo przebiły oczekiwania analityków, kurs wspiął się na nowy historyczny szczyt.

Na NewConnect obserwowane były ogromne wzrosty m.in.: Igoria (52,15 proc.), Novina (23,23 proc.), Inflra (37,5 proc.) i spadki jak BSH (-18,76 proc.), Olymp (-9 proc.) czy spółki konopne Hemp (-14,98 proc.), Labocanna (-15,62 proc.) czy Cannabis (-14,25 proc.). Spore przetasowania na spółkach z tego segmentu rynku były związane z ogromnym napływem raportów okresowych za IV kw., które ok. 180 spółek zaplanowało na ostatni możliwy termin.

Z kolei przy NewConnect warto zwróci uwagę na kurs spółki Hubtechu (-1,02 proc.), której prezes, w związku z zarzutami udziału w grupie przestępczej już prawie miesiąc temu trafił do aresztu, co opisał „Puls Biznesu”, a spółka nie przekazała wcześniej tej informacji w systemie ESPI.

Michał Kubicki