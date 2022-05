Zmienna sesja na GPW. Nowe minima CD Projektu i Ten Square Games

fot. Robson90 / / Shutterstock

Handel we wtorek na GPW przyniósł korektę poniedziałkowych wzrostów i sporą zmienność na głównych indeksach. Znów sentyment z Wall Street przesądził w końcówce o ostatecznym wyniku sesji.

Wzrosty na rynku akcji nie trwały długo. Choć sesja na Wall Street skończyła się jednoznacznym odbiciem, to w Azji nastroje inwestorów studziły komentarze o tym, że nie należy się szybko spodziewać się całkowitego zniesienia obostrzeń w Chinach. Od rana na czerwono świeciły się też notowania kontraktów terminowych na indeksy rynków bazowych. Obniżenie prognoz przez amerykańskiego Snapa ponownie rzuciło cień na perspektywy aktywności gospodarczej.

Gorszy sentyment przełożył się na niskie otwarcie indeksu WIG20 (1816 pkt), ale taki scenariusz z reguły premiuje giełdowe byki w dalszych godzinach sesji, które faktycznie zdołały wyciągnąć średnią na plus do najwyższych poziomów w ramach ostatniego odbicia (1844,8 pkt). Przyniosło to dynamiczną realizację zysków w drugiej fazie handlu, wspomaganą fatalnym startem sesji w USA, gdzie S&P500 spadał ponad 2 proc. a Nasdaq - ponad 3 proc. (akcje Snapa traciły -40 proc.)

Ostatecznie WIG20 stracił 1,41 proc., kończąc sesję na dziennych minimach. WIG był niżej o 1,14 proc. mWIG40 oddał 0,78 proc., niżej był sWIG80 ze spadkiem o 0,73 proc. Obroty wyniosły 1,09 mld zł, z czego 911 mln dotyczyło dużych spółek.

W środę Fed opublikuje protokół ze swojego ostatniego spotkania, co da rynkom wgląd co do ścieżki zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny. W poniedziałek prezes EBC Christine Lagarde zasygnalizowała, że bank prawdopodobnie rozpocznie podwyżki stóp procentowych w lipcu i wyjdzie z obszaru poniżej zera do końca września.

Na odcinku makroekonomicznym pojawiły się dane PMI ze strefy euro i USA. W maju obserwowano dalsze wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro. Słabsze okazały się także dane za Oceanem, zarówno w sektorze usług (53,5 pkt), jak i przemyśle (57,5 pkt), co oznacza wolniejszy wzrost aktywności gospodarczej.

Wracając do GPW, na indeksach sektorowych kolor zielony pojawił się tylko na górnictwie (0,22 proc.). Najmocniej spadły sektory producentów gier (-4,83 proc.) oraz mediów (-2,73 proc.)

W portfelu blue chip, w gronie liderów spadków były akcje CD Projekt (-4,82 proc.), który w czwartek, 26 maja, opublikuje raport za I kw. br. Analitycy DM BOŚ, obniżyli rekomendację dla spółki do "sprzedaj" z "trzymaj", redukując cenę docelową akcji spółki do 90 zł z 167 zł. Na zamknięciu cena wyniosła 111 zł za walor, co jest nowym minimum ponad 18-miesięcznego trendu spadkowego i najniższą ceną od kwietnia 2018 r.

Najwięcej jednak spadły, podobnie jak w poniedziałek, notowania Allegro (-5,21 proc.). Tak jak podczas poprzedniej sesji, największy też był obrót na akcjach Allegro (120 mln zł). Spółka w czwartek, 26 maja, opublikuje raport za I kw. br.

Niżej były wszystkie banki na czele z mBankiem (-4,2 proc.). Spadki zanotowały także wszystkie spółki paliwowe, które pojawiają się w kontekście dyskusji nad pomysłem premiera Morawickiego o dzieleniu się nadmiarowymi zyskami. Więcej o tym w artykule „Pomysł Morawieckiego przekuty w nowy podatek od extra zysków”.

Niżej był też kurs Dino (-2,94 proc.), a w rejestrze krótkiej sprzedaży pojawiła się nowa pozycja AQR Capital Management (0,5 proc. akcji netto)

Wzrosty zanotowały tylko Orange (2,71 proc.) i JSW (2,14 proc.). Akcje operatora znów są wycenianie powyżej 70 zł za szt.

Z mWIG40 najmocniej zniżkował kurs Ten Square Games (-17,60 proc.) przy 21,7 mln zł obrotu. Spółka wypracowała w I kw. 2022 roku 25,6 mln zł zysku netto, o 51 proc. mniej rdr oraz 41,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek rdr o 36 proc. Kurs producenta gier mobilnych jest najniżej od sierpnia 2019 r.

Dalej pogłębia roczne minima kurs Celon Pharmy (-1,97 proc.), mimo że spółka podała informacje o zgodzie na rozpoczęcie badań klinicznych w USA swojego leku Falkieria.

Nowe roczne maksima osiągnął kurs Grupy Azoty (0,58 proc.) i jest wyceniany na 51,80 zł za akcję.

MKu