Zmienna sesja na GPW. Kurs CD Projektu powyżej 120 zł

Wtorkowy handel upłynął na próbie obrony minimalnych poziomów na WIG20 przez kontrujący popyt. Mimo słabości polskiej waluty i spadających rynków bazowych próba była na tyle udana, że wyprowadziła indeks na plus. Dobrą formę pokazał kurs CD Projektu.

Wzrost awersji do ryzyka wciąż jest napędzany eskalacją wojny w ostatnich dniach. Nie ustają też obawy o przyszłą kondycję światowej gospodarki w efekcie podjętej przez Fed i inne banki centralne walki z inflacją poprzez politykę zacieśniania monetarnego. Przed inwestorami także sezon wyników, który w tym tygodniu rozpoczną amerykańskie banki, a najważniejszymi danym najbliższych dni będzie czwartkowy odczyt inflacji CPI w USA. Mimo że wtorek na odcinku makroekonomicznym nie przyniósł znaczących publikacji, to ilość innych czynników jest wystarczająca, by wywoływać presję na rynki akcji.

Uległy jej także polskie indeksy, zwłaszcza WIG20, który rano zmierzał rejon minimów z pierwszej październikowej sesji. Mimo utrzymującej się słabości polskiej waluty, popyt jeszcze przed południem rozpoczął dynamiczny ruch w górę na wyprzedanym rynku, doprowadzając nawet do ponad 1-proc. wzrostu. Impet kontry wytracił swoje siły i do ostatnich minut ważyły się losu ostatecznego wyniku.

Na zakończenie WIG20 zyskał 0,17 proc. przy wzroście WIG o 0,28 proc. Na plusach skończył jeszcze mWIG40 (0,89 proc.), i rzutem na taśmę sWIG80 (0,27 proc.). Obroty wyniosły 871 mln zł, z czego 747 mln dotyczyło WIG20.

Z perspektywy końca sesji widać jej konsolidacyjny charakter w oczekiwaniu na wyraźniejsze impulsy co do dalszego kierunku. Tych może nie brakować w związku z napływem w najbliższym czasie danych makroekonomicznych, informacji z frontu walk czy wyników amerykańskich spółek.

Na GPW we wtorek największe wzrosty zaliczyły sektory: leków (5,48 proc.), gier (3,61 proc.), i budownictwa (2,01 proc.). Spadło 7 z 14 benchmarków sektorowych, z których najwięcej oddały chemia (-3,02 proc.) i paliwa (-1,67 proc.).

W WIG20 na uwagę zasługuje wzrost kursu CD Projektu (5,34 proc.), który po dobrym wrześniu dostał nowego paliwa w postaci zaktualizowanej strategii ogłoszonej tydzień temu. Kurs na zakończenie sesji osiągnął poziom 120,80 zł za akcję - najwyżej na zamknięciu od 17 maja 2022 r.

W centrum uwagi były także banki, których dotyczy zaplanowane na 12 października posiedzenie TSUE w sprawie kredytów frankowych, a do postępowania przystąpił szef KNF, ostrzegając przed niekorzystnym rozstrzygnięciem.

Na rynku pojawiły się także informacje o zmianach w zarządzie KGHM-u (-0,89 proc.), w tym dotyczących prezesa. Spadkami sesję zakończyły także kursy PKN Orlen (-2,05 proc.) i PGNiG (-0,68 proc.). WZA tego ostatniego zgodziło się na fuzję z płocką spółką

Nowe dno bessy wyznaczył kurs Allegro (-0,51 proc.), które coraz mocniej odczuwa konkurencję ze strony innych graczy na rynku.

Kontynuują spadki spółki energetyczne, w tym PGE (-1,24 proc.). Rząd zdradził stawki zamrożonych cen energii elektrycznej, które okazały się jeszcze niższe, niż wstępnie proponowano.

W drugiej linii odbicie na węglowych spółkach takich jak Bumech, Bogdanka czy Famur, ale uwagę zwracał kurs Budimexu (4,09 proc.), który oszacował, że w III kw. jego zysk wzrósł o 53 proc.

W okolicy rocznych minimów znalazł się kurs Grupy Azoty (-4.58 proc.), pogłębiły je Enea, Tauron, Neuca czy Millennium.

Na szerokim rynku przecena w ostatnich dniach notowań na GPW akcji Ursusa (-69,85 proc.). Na plus wyróżniły się kurs Biomedu (17,17 proc.), bez nowych komunikatów w systemie ESPI.

