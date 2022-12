Zmieniać pracę czy nie zmieniać, oto jest pytanie. Nic tak nie motywuje jak pieniądze

Aktualnie trzech na dziesięciu badanych szuka nowej pracy, a co trzecia osoba czuje się niedoceniona i uważa, że obecny pracodawca nie zaspokaja jej potrzeb rozwoju - wynika z raportu „Ewolucja HR – OLX Praca. Know How 2023”. Z kolei zatrudnienia nie chcą zmieniać zwykle osoby w wieku przedemerytalnym, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Z tegorocznego raportu przygotowanego na zlecenie platformy OLX wynika, że co dziesiąta osoba zmieniła pracę w ciągu ostatniego półrocza. Odsetek ten jest nieco wyższy wśród pracowników blue colars (pracownicy produkcyjni lub administracyjni niższego szczebla) - 16 proc. - i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej - 26 proc. Może mieć to związek z popularną wśród pracodawców praktyką stosowania umów zleceń podczas okresu próbnego. Natomiast do 71 proc. osób, które nie szukają obecnie nowej pracy, należą głównie osoby w wieku przedemerytalnym, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Jak wynika z opracowania „Ewolucja HR – OLX Praca. Know How 2023”, jeden na czterech respondentów o profilu blue collars pracuje w obecnej firmie krócej niż 2 lata, co trzeci od 2 do 5 lat, natomiast stażem powyżej 5 lat może się pochwalić 43 proc. osób pracujących fizycznie.

Nic tak nie motywuje jak pieniądze

Jak wynika z badania OLX, najważniejszym czynnikiem motywującym do zmiany pracy, bez względu na jej rodzaj, jest wysokość wynagrodzenia. Dla co trzeciej osoby ważne jest bezpieczeństwo zatrudnienia. Kolejne motywatory zależą już jednak od rodzaju zajmowanego stanowiska.

Dla przedstawicieli niebieskich kołnierzyków powodem zmiany stanowiska jest najczęściej za ciężki charakter pracy oraz niezbyt elastyczny grafik. Dla jednej czwartej z nich problemem jest też zła atmosfera w ich organizacji. W ich przypadku najrzadziej podawanym powodem zmiany pracy jest brak możliwości pracy zdalnej. Najczęściej większość z nich zdaje sobie sprawę, że system i organizacja pracy na to nie pozwalają lub nie mają doświadczenia w takiej pracy. Pracownikom grey collars (pracownicy służb technicznych) szczególnie przeszkadza brak możliwości rozwoju i opcji pracy zdalnej. Natomiast aż 36 proc. pracowników white collars (pracownicy umysłowi), nie czuje się w obecnym miejscu pracy doceniana i zależy im na większym rozwoju zawodowym niż im oferuje pracodawca.

Liczy się lokalizacja firmy i dobra atmosfera w pracy

Badanie OLX wskazuje, że głównymi czynnikami powstrzymującymi przed zmianą pracy są: dogodna lokalizacja obecnej firmy, panująca w niej atmosfera oraz poczucie przywiązania.

Choć 71 proc. osób nie szuka aktywnie pracy, to otwartość na ciekawe oferty wyraża aż 8 na 10 respondentów. Najwięcej potencjalnie tym zainteresowanych jest wśród osób w wieku od 25 do 44 lat z wykształceniem wyższym, pracujących w branży produkcyjnej. Natomiast mniej otwarte na to są osoby samozatrudnione. Wśród nich co trzecia nie rozważa żadnych potencjalnych ofert.

Jak wynika z raportu, aż 3 na 4 respondentów jest otwartych na ewentualne przekwalifikowanie. Wynik ten nie zmienił się od ubiegłego roku. Na zdobycie nowych kwalifikacji chętne są osoby do 34. roku życia, pracownicy fizyczni i techniczni, kandydaci szukający obecnie pracy oraz ci, którzy zmienili firmę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Otwartość na przekwalifikowanie różni się również w zależności od zajmowanego stanowiska. Najwięcej chętnych jest wśród blue collars – aż 44 proc. Natomiast wśród white collars odsetek ten wynosi 41 proc., a u grey collars jedynie 36 proc.

W badaniu ankietowym na potrzeby tegorocznego raportu „Ewolucja HR – OLX Praca. Know How 2023” wzięło udział 1031 osób zatrudnionych na stanowiskach white, blue i grey collars.