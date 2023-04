„Zmiatanie pieniędzy” – jak działa nowość w otwartej bankowości?

Polacy mieli więcej pieniędzy w marcu niż w lutym. "Dzięki zwrotom podatków" Wzrost płac oraz zwroty podatków - to one zdaniem analityków PKO BP odpowiadają za marcowy wzrost depozytów gospodarstw domowych. W komentarzu do danych NBP o podaży pieniądza M3 zwracają uwagę, że miesięczny przyrost tych depozytów od początku roku pozostaje znacząco wyższy niż w poprzednich latach.