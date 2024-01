Zmiany w wojskowych komisjach kwalifikacyjnych. Członków czekają podwyżki

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które określa sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej. Nowe przepisy przewidują też zwiększenie maksymalnych wynagrodzeń członków komisji.

fot. Tomasz Adamowicz / / FORUM

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie opublikowanym po wtorkowym posiedzeniu, Rada Ministrów przyjęła dwa rozporządzenia regulujące funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych, które co roku orzekają o stopniu zdolności do służby wojskowej.

Pierwsze rozporządzenie określa osób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, w tym ratowników medycznych i pielęgniarek, za każdy dzień pracy. Ponadto, nowe przepisy podnoszą także maksymalne stawki, jakie mogą otrzymywać członkowie komisji za każdy dzień pracy.

W wyniku proponowanych zmian maksymalne dzienne wynagrodzenie przewodniczącego komisji ma wzrosnąć z 899 zł do 1000 zł, lekarza z 764 zł do 800 zł, psychologa z 600 zł do 700 zł, pielęgniarek lub ratowników medycznych z 557 zł do 600 zł oraz sekretarza komisji z 476 zł do 500 zł.

Drugie przyjęte rozporządzenie dotyczy zmian w kompletowaniu składów powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmiany ustawy o obronie Ojczyzny, polegającej na zastąpieniu w składzie powiatowych komisji lekarskich pracowników średniego personelu do spraw zdrowia – pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Ponadto zniesione zostanie wymaganie posiadania specjalizacji od członka komisji – lekarza w powiatowej komisji lekarskiej. Zniesione zostanie także wymaganie posiadania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny od członka komisji – lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej. Jak ocenia rząd, rozwiązania te "przyczynią się do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich, które orzekają o zdolności do służby wojskowej".

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia danego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi lekarz, będący jednocześnie przewodniczącym komisji, psycholog oraz sekretarz komisji, a w jej pracach bierze również pielęgniarka lub ratownik medyczny (czyli dotychczas "pracownik średniego personelu medycznego").

Przed komisją działającą w danym roku muszą stawić się mężczyźni, który w tym roku kalendarzowym kończą 19 lat, a także ci, którzy podlegają obowiązkowi kwalifikacji, ale wcześniej z różnych względów nie wzięli w niej udziału. Na komisję mogą zostać wezwane kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej - np. z wykształceniem medycznym lub psychologicznym, informatyczki czy tłumaczki.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej w danym roku otrzymuje wezwanie z określeniem dnia, godziny i miejsca obowiązkowego stawienia. Przed komisją dana osoba przechodzi badanie lekarskie oraz psychologiczne oraz otrzymuje oznaczoną kategorię zdolności do służby wojskowej (A, B, D oraz E), otrzymuje też stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej.

W 2024 r. kwalifikacji wojskowej podlega ok. 230 tys. osób.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ itm/