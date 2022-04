Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Szefernaker: nie będzie uproszenia wniosków

/ PiS

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którego celem jest doprecyzowanie niektórych przepisów - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jednocześnie przekazał, że nie będzie uproszczenia wniosków o dofinasowanie za pomoc udzieloną uchodźcom..

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którego celem jest doprecyzowanie niektórych przepisów. Nowelizacja doprecyzowuje i dostosowuje niektóre przepisy prawa w związku z doświadczeniami wynikającymi z masowego napływu uchodźców wojennych. Projekt - jak wskazywał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker - ma charakter techniczny.

Na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady Ministrów Szefernaker zaznaczył, że przyjęte rozwiązania zostały wypracowane wspólnie z podmiotami, które na co dzień działają w administracji na rzecz wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

"Ta dzisiejsza ustawa to przede wszystkim doprecyzowanie procedur, które odbywają się na rzecz wsparcia działań pomocowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. To przepisy z zakresu zdrowia, z zakresu polityki pracy, to także kwestie związane z doprecyzowaniem procedur, które na co dzień są związane z pomocą uchodźcom" - mówił wiceszef MSWiA.

Dodał, że jedną z takich kwestii, jeżeli chodzi np. o ochronę zdrowia, która jest uregulowana w tym projekcie ustawy jest kwestia tymczasowego dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarza Ukraińców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

"Są to przepisy uszczegóławiające. Np. samorządy wskazywały, że chciałyby mieć szerszą podstawę prawną, aby móc refinansować pewne działania. Do tej pory to był katalog dosyć wąski. My ten katalog otwieramy" - przekazał.

"To także kwestia codziennych spraw. Np. w punktach nadawania PESEL, pracownicy administracji rządowej mogą być delegowani do tych punktów, ale nie mają uprawnień do wpisywania tych numerów. I ta ustawa to zmienia" - dodał.

Podkreślił, że rząd jest gotowy na wszelką dyskusję i współpracę z samorządem.

Zaznaczył również, że w kolejnych tygodniach przygotowane zostaną rozwiązania dotyczące systemu edukacji. "Jesteśmy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem w pełnym kontakcie z samorządami. Pan minister ma jutro takie spotkanie także z prezydentami paru miast na temat kwestii związanej z edukacją i tutaj kolejne rozwiązania w przyszłych tygodniach to Beda rozwiązania związane z edukacją" - mówił. Pytany o kwestię ewentualnego uproszczenia wniosków o dofinasowanie za pomoc udzieloną uchodźcom, powiedział, że obowiązująca procedura jest taka, aby uchronić finanse publiczne przed nieprawidłowościami.

"Musimy brać pod uwagę, że będą osoby, które będą chciały dopuścić się pewnych nieprawidłowości - powiedział wiceszef MSWiA. W jego przekonaniu wniosek, który teraz obowiązuje spełnia podstawowe wymogi związane z bezpieczeństwem i chroni przed nadużyciami.

"Każdy, kto taką osobę u siebie gościł, ma dane tej osoby, może złożyć wniosek, w którym należy uzupełnić wszystkie te dane także dotyczące uchodźców z Ukrainy, wskazać konkretny termin pod rygorem odpowiedzialności karnej" - podkreślił Szefernaker.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska, Marta Stańczyk, Marcin Chomiuk

