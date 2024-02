Zmiany w prokuraturach trwają. Tym razem dotarły do Warszawy

Pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz powołał w piątek szefa Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz szefów obu podległych prokuratur okręgowych - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak przekazał rzecznik PK, na funkcję prokuratora regionalnego w Warszawie powołana została prok. Małgorzata Adamajtys. Z kolei prokuratorem okręgowym w Warszawie został prok. Piotr Kowalik, a prokuratorem okręgowym Warszawa-Praga została prok. Aleksandra Sroczyńska.

Jak przekazano w informacji rzecznika PK prok. Adamajtys pracę na stanowisku prokuratora rozpoczęła w 1998 r. w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe. W 2005 r. została delegowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, a po dwóch latach uzyskała tytuł tejże jednostki. Od 2011 do marca 2016 r. pełniła funkcję zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie. W lutym 2016 r. objęła stanowisko prokuratora ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Od maja 2016 r. ponownie wykonywała obowiązki służbowe w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe jako prokurator pierwszoliniowy. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych.

Z kolei prok. Kowalik pracę rozpoczął w 2007 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie, początkowo w dziale dochodzeniowo-śledczym, a od 2010 r. w dziale śledczym. W latach 2013-2016 wykonywał czynności w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Od września 2016 r. zajmował się prowadzeniem śledztw gospodarczych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe.

Prok. Sroczyńska jest prokuratorem od 15 lat. Służbę rozpoczęła w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie, gdzie pełniła funkcję kierownika działu. Od 2015 r. obowiązki służbowe wykonywała w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, pracując w dziale śledczym i prowadząc postępowania o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne. W roku 2022 uzyskała tytuł prokuratura Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W poniedziałek resort sprawiedliwości informował o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych. Wówczas m.in. z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji prokuratora regionalnego w Warszawie odwołano Jakuba Romelczyka. Z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie oraz zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie odwołani zostali Mariusz Dubowski i Agnieszka Bortkiewicz. Natomiast z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji prokuratora okręgowego Warszawa-Praga odwołano Łukasza Osińskiego.

"Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom" - podkreślał wtedy resort sprawiedliwości. (PAP)

