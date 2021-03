Rejestracja na szczepienia dla wszystkich chętnych. Zmiany w Narodowym Programie Szczepień

Kancelaria Premiera

Podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego Michał Dworczyk przedstawia nowy harmonogram szczepień oraz zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień.

Zmiany w harmonogramie

Rezygnacja z etapów II i III, wprowadzenie szczepień populacyjnych zapowiedział minister Michał Dworczyk. Do szczepienia będą się mogli zgłosić wszyscy chętni - nastąpi to w maju.

Rząd od 12 kwietnia uruchamia szczepienia populacyjne - powiedział w trakcie konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

"Zdecydowaliśmy się znowelizować Narodowy Program Szczepień, zrezygnować z etapów II i III i w celu przyspieszenia wprowadzić od razu szczepienia populacyjne" - powiedział Dworczyk.

Podczas konferencji prasowej Dworczyk zapowiedział, że od 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób z rocznika 1962, a przez kolejne dwa tygodnie taka możliwość będzie udostępniana kolejnym rocznikom aż do osób urodzonych w roku 1973. „Każdego dnia uruchamiamy kolejną grupę” – podkreślił. Jak dodał, wymaga to nowelizacji Narodowego Programu Szczepień i rezygnację z etapów II i III, aby wprowadzić szczepienia populacyjne.

Szef KPRM został zapytany, kiedy pierwszy z tych roczników i kolejne, które zapiszą się od 12 kwietnia, będą mogły zostać zaszczepione i jak będzie wyglądał wybór miejsca ich szczepienia.

Przeczytaj także Premier: Tarcza branżowa i tarcza dla małych i dużych firm rozszerzone na kwiecień

"Pierwsze osoby, które będą się rejestrowały od 12 kwietnia, będą mogły jeszcze szczepić się w kwietniu" - odpowiedział Dworczyk. Dodał, że widać po kalendarzach szczepień, że będą jeszcze wówczas wolne terminy. "Później oczywiście maj i czerwiec" - dodał minister.

Jak podkreślił, "jeżeli chodzi o kolejne roczniki - to będzie zależało od frekwencji, od zainteresowania tych starszych roczników i ich rejestracji".

"Jeśli chodzi o zapisy, na razie to będzie organizowane w ramach centralnego kalendarza" - powiedział szef KPRM.

Przeczytaj także Rzecznik rządu: Obostrzenia w obecnym zakresie mogą zostać z nami dłużej niż do 9 kwietnia

"Też będą powoli następowały coraz większe poluzowania i rozszczelnienia tego systemu, np. szczepienie w miejscu pracy już nie będzie opisane centralnym kalendarzu. Oczywiście we wszystkich systemach informatycznych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia i służba zdrowia, takie osoby zaszczepione się znajdą, natomiast już nie będzie trzeba tego umawiać za pomocą kalendarza centralnego" - dodał Dworczyk.

6 mln szczepień

Premier: wykonaliśmy 6 mln szczepień; do końca II kwartału wykonamy 20 mln szczepień; do końca sierpnia planujemy zaszczepić wszystkich chętnych - powiedział premier.

Do końca sierpnia rząd chce zaszczepić przeciwko COVID-19 wszystkich chętnych w Polsce - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd chce szczepić 10 mln osób miesięcznie.

"Obiecaliśmy na początku roku, że wykonamy 6 mln szczepień do końca I kw. i dziś, już przed końcem I kw. to 6-mln szczepienie zostaje wykonane. Do końca II kw. wykonamy łącznie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się w Polsce zaszczepić" - powiedział premier.

"Podjęliśmy również decyzję (...) co do poszerzenia zakresu i miejsc, w których przeprowadzana będą szczepienia. Postawiłem taki cel przed ministrami, by miesięcznie można było szczepić co najmniej 10 mln osób" - dodał.

Nowe punkty szczepień

W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników; punkty szczepień będą też w aptekach i placówkach POZ - poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

"Wprowadzamy rewolucyjną możliwość - do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive thru" - poinformował Dworczyk.

"Na pewnym etapie, w drugim kwartale uruchomimy szczepienia w zakładach pracy. Jeśli pracodawca, który ma min. 500 chętnych pracowników do zaszczepienia i zorganizuje sobie zespół szczepienny i właściwe zabezpieczenia, otrzyma szczepionki" - zapowiedział minister.

Szef KPRM poinformował, że uruchomione zostaną ponadto punkty szczepień w aptekach i placówkach POZ, które będą chciały uczestniczyć w programie i wykonywać szczepienia.

Najwięcej masowych szczepień wykonywanych będzie w szpitalach tymczasowych; w każdym powiecie, obok tradycyjnych szpitali będzie istniał jeden punkt szczepień prowadzony przez samorząd - zapowiedział na konferencji prasowej koordynator szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk.

"Zwiększamy w sposób zasadniczy miejsca, gdzie będą wykonywane szczepienia. Takim szkieletem tego systemu będą szpitale tymczasowe, gdzie będzie wykonywanych najwięcej masowych szczepień" - zapowiedział odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 minister Michał Dworczyk.

Dworczyk stwierdził, że "w każdym powiecie, w którym jest szpital, będzie on realizował szczepienia. W każdym powiecie będzie również istniał jeden punkt szczepień prowadzony przez samorząd".

"Porozumieliśmy się w tej sprawie w ramach komisji wspólnej rządu i samorządów; samorządy, trzeba powiedzieć, bardzo energicznie i pozytywnie podeszły do tego projektu, już w wielu samorządach, we współpracy z wojewodami, z MSWiA są przygotowane dodatkowe punkty szczepień" - dodał Dworczyk.

Nowe zawody, które będą mogły kwalifikować i wykonywać szczepienia odciążą przedstawicieli zawodów medycznych i będzie można zwiększyć przepustowość całego systemu - powiedział we wtorek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Na konferencji prasowej Dworczyk zaprezentował zmiany w Narodowym Programie Szczepień, zgodnie z którymi poszerzona zostanie grupa zawodów kwalifikująca i wykonująca szczepienia.

Szef KPRM wskazał, że po zmianach kwalifikację do szczepień będzie mógł przeprowadzić: lekarz, stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych.

Dworczyk poinformował, że poszerzy się także grupa osób wykonujących szczepienia. "Wszyscy, którzy zostali dopuszczeni, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci po przejściu właściwego kursu będą mogli prowadzić szczepienia" - powiedział.

Podkreślił, że trzecia fala koronawirusa pokazała, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni są potrzebni w szpitalach. "Te zawody, które właśnie wprowadzamy do programu szczepień będą mogły odciążyć przedstawicieli zawodów medycznych do tej pory kwalifikujących i szczepiących i będzie można zwiększyć przepustowość całego systemu" - zaznaczył Dworczyk.

Kwalifikacja na szczepienie na podstawie kwestionariusza, który pacjent sam wypełnia

Sejm przyjął ustawę, która pozwala na o wiele szerszą kwalifikację na szczepienie przeciw COVID-19; będzie ona wykonywana na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu, który pacjent sam wypełnia, w razie wątpliwości pacjent jest kierowany do lekarza - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że zmieni się w sposób zasadniczy w stosunku do pierwszego kwartału, możliwość kwalifikowania i wykonywania szczepień.

Przypomniał, że do tej pory na szczepienie zakwalifikować mógł tylko lekarz. "Dzisiaj Sejm RP przyjął ostatecznie ustawę, która pozwala na o wiele szersze kwalifikacje" - zaznaczył Dworczyk.

Jak dodał, kwalifikacja na szczepienie będzie wykonywana na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu, który pacjent sam wypełnia, podpisuje.

"Jeżeli wszystkie odpowiedzi są pozytywne to z automatu zostaje zakwalifikowany do szczepienia, w razie jakiejkolwiek wątpliwości pacjent jest kierowany do lekarza" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że takie rozwiązania funkcjonują w bardzo wielu państwach na świecie i tak również było m.in. podczas akcji szczepień w Kwaterze Głównej NATO, gdzie w akcję szczepień zaangażowani byli polscy medycy. "Więc jest to wypróbowana i sprawdzona oraz bezpieczna metoda" - podkreślił szef KPRM.

Jak poinformował, po zmianie przepisów kwalifikację na szczepienie będzie mógł przeprowadzić m.in. lekarz, stomatolog, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych.

Na tym etapie nie przewidujemy możliwości wyboru konkretnej szczepionki

Na tym etapie nie przewidujemy możliwości wyboru konkretnej szczepionki – powiedział we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Kolejny raz zapewnił, że każda ze szczepionek dostępnych w Polsce jest bezpieczna i skuteczna.

Dworczyk na konferencji prasowej był pytany, kto będzie decydował o tym, którą szczepionkę przeciw COVID-19 pacjent dostanie.

"Dopóki nie skończymy szczepienia grupy pierwszej, czyli w szczególności seniorów powyżej 70. roku życia, to te wszystkie osoby będą otrzymywały szczepionki mRNA, czyli Pfizera i Moderny. Ponadto osoby przewlekle chore też zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej te same preparaty otrzymują" – powiedział.

Dodał, że w pewnym momencie taki wybór preparatu "przestanie być problemem, bo tych szczepionek będzie dużo".

"Natomiast przynajmniej na tym etapie nie przewidujemy możliwości wyboru konkretnej szczepionki. Dzwonimy na infolinię, umawiamy się na szczepienie, przychodzimy, otrzymujemy szczepionkę. Każda z tych szczepionek jest bezpieczna, każda jest skuteczna, więc taki model przyjęliśmy" – podkreślił.

Szef MZ: Musimy zwiększyć liczbę zaszczepionych, by dojść do poziomu, który stanie się barierą dla rozwoju pandemii

Musimy zwiększyć liczbę osób zaszczepionych tak, żeby dojść do tych poziomów, które staną się naturalną barierą dla rozwoju pandemii - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej, że sytuacja pandemiczna pozostaje cały czas bardzo trudna. "Liczby nowych zachorowań cały czas wzrastają. Nie widzimy jeszcze żadnych symptomów hamowania tej tendencji przyrostu liczby nowych zachorowań" - stwierdził szef resortu zdrowia.

Jak mówił, niestety ta sytuacja ma też bardzo realny wpływ na sytuację w całym sektorze medycznym. "W tej chwili wszystkie ręce medyków, innych zawodów medycznych, personelu, który pracuje w szpitalu kierowane są do walki z pandemią" - powiedział minister.

Teraz "w obliczu pandemii musimy - po pierwsze przyspieszyć - o czym mówił pan premier i pan minister Michał Dworczyk, ale po drugie musimy wykorzystać też wszelkie inne zasoby do tego, żeby ta akcja szczepień nie była nawet na moment zatrzymana" - podkreślił Niedzielski.

"To przyspieszenie, o którym mówił pan premier i pan minister musi odbyć się tu i teraz. Musimy liczbę osób zaszczepionych zwiększyć tak, żeby dojść do tych poziomów, które staną się naturalną barierą dla rozwoju pandemii" - dodał minister.

Niedzielski powiedział też, że w Izraelu fala zachorowań zaczęła hamować, gdy zaszczepiono ok. 25 procent populacji. "Bardzo bym chciał, aby ta naturalna bariera związana ze szczepieniem zaczęła działać, abyśmy kończąc święta widzieli wyraźne światełko nadziei. Szczepienia są tym światełkiem, dają nadzieję, że w najbliższych miesiącach perspektywa przywracania normalności będzie do nas wracała" - powiedział szef resortu zdrowia.

autor: Edyta Roś, Monika Zdziera

ero/ mzd/ godl/